Talibani su usvojili politiku eliminacije Hazara i šiita

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), evakuacijom teološke škole Khatam al-Nabiyyin , promjenom imena džamije Shahid Abdul Ali Mazari u Bamyanu i zatvaranjem 70 trgovina u Jibraeelu, porasla je zabrinutost zbog eliminacije Hazara i šiitske zajednice od strane talibana.

Stranka pravde i slobode, koju predvodi Sarwar Danish, bivši potpredsjednik Afganistana i istaknuta šiitska ličnost, objavila je u ponedjeljak, 6. septembra, da su talibanske politike usmjerene na postojanje i opstanak Hazara i afganistanske šiitske zajednice. Danish se posebno osvrnuo na evakuaciju sjemeništa Khatam al-Nabiyyin i zatvaranje šiitskih trgovina u Heratu, rekavši da su te akcije u skladu s politikom eliminacije Hazara i šiita iz svih političkih, društvenih, ekonomskih i kulturnih struktura.

Bivši potpredsjednik Afganistana dodatno je naglasio da šiiti moraju biti u potpunom jedinstvu i solidarnosti protiv destruktivne politike talibana, jer se njihova politika eliminacije provodi, a ovo pitanje nadilazi frakcionaštvo i usmjereno je na postojanje i opstanak Hazara i šiita.

Prema riječima Danisha, u proteklih pet godina, brojne ličnosti i institucije povezane sa šiitskim i hazarskim zajednicama uložile su mnogo napora da promijene ponašanje i politiku talibana, ali ti jednostrani napori do sada nisu dali ni najmanji rezultat, te oni nastavljaju insistirati na politici sistematskog isključivanja i diskriminacije.

Pozvao je šiitske pristalice talibana da promijene svoj pristup, okrenu se negativnom otporu, potpuno bojkotuju i više ne legitimiziraju vladavinu talibana u ime Hazara i šiita.

Sarwar Danish je također pozvao Ujedinjene nacije i organizacije za ljudska prava da dokumentiraju i prate nedavne događaje u Afganistanu i da ne ostaju nijemi pred diskriminatorskom politikom talibana.

U međuvremenu, Zahir Aghbar, afganistanski ambasador u Tadžikistanu i sunitska politička ličnost, također je reagirao na evakuaciju i zatvaranje seminara Khatam al-Nabiyyin i osudio ovu akciju.

Aghbar je u ponedjeljak navečer objavio da je nedavna akcija talibana, opsade i prisilne evakuacije najvećeg šiitskog teološkog centra u Kabulu silom oružja, nešto što se moglo očekivati ​​od te grupe.

Afganistanski ambasador u Tadžikistanu dodao je: „Talibani su praktično pokazali svoje neprijateljstvo prema religijama, etničkim grupama, jezicima, kulturi, znanju i vjerskim vrijednostima. Danas su talibani postali jedan od najvećih narušitelja pravog lica i vrijednosti islama, jer su prekršili mnoge vjerske norme, principe i etiku te su gurnuli Afganistan prema atmosferi gušenja i zaostalosti.“

Ovo se događa nakon što su talibanske oružane snage u ponedjeljak protjerale učenike i nastavnike teološke škole Khatam al-Nabiyyin i preuzele kontrolu nad velikom zgradom. Ova akcija talibanskog Ministarstva pravde razljutila je afganistanske šiite.