Opsežna operacija Hashd al-Shaabija za čišćenje pustinja zapadnog Anbara od ostataka ISIL-a

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), sigurnosni izvor u provinciji Anbar najavio je danas (ponedjeljak) početak velike sigurnosne operacije progona ostataka terorističke grupe ISIS u pustinjskim područjima zapadnog Anbara.

Izvor je za novinsku agenciju Al-Ma'uluma rekao: "Sigurnosne snage Narodnih mobilizacijskih snaga (PMF) izvršile su racije i inspekcije u dubokim područjima zapadne pustinje Anbar, koja ima složen geografski položaj, kako bi pronašle ostatke terorističkih grupa ISIS-a u ciljanim područjima."

Dodao je: "Ova sigurnosna operacija, opisana kao 'iznenadna' operacija, provodi se u okviru plana sigurnosnih komandanata da pronađu ostatke ove kriminalne grupe i izvrše racije u područjima za koja se vjeruje da sadrže male terorističke grupe."

Izvor je naglasio da je ova operacija provedena istovremeno s racijama snaga PMF-a na različita područja pustinje Anbar duž granica provincije Salahuddin, a njen cilj je potpuno čišćenje svih pustinjskih područja od ostataka terorizma.