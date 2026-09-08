Režim Al-Khalife nastoji eliminirati uticajne vjerske učenjake iz društva

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Jaafar Yahya, službeni glasnogovornik Uprave za pitanja pritvorenika u Bahreinu, nazvao je suđenje učenjacima od strane režima Al Khalife dijelom njihovog političkog i društvenog ciljanja i rekao da se bahreinske vlasti ne oslanjaju na jasne i konkretne dokaze kako bi dokazale da su ovi učenjaci počinili zakonske prekršaje.

Yahya je izjavio da se pravni slučajevi protiv učenjaka zasnivaju na priznanjima dobivenim pod mučenjem.

Glasnogovornik Uprave za pitanja pritvorenika u Bahreinu opisao je suđenja kao predstavu koja ima za cilj prikriti trend ciljanja učenjaka i šiitske zajednice.

Naglasio je da ove sudske mjere ne mogu legitimizirati ugnjetavanje učenjaka.

Govoreći o trenutnim suđenjima i mjerama poduzetim protiv osoba koje se protive vladi 2011. godine, Yahya je rekao da je ciljanje učenjaka u ovoj fazi također dio kontinuiranog procesa pritiska na opoziciju i šiitsku zajednicu.

Nastavio je isticati napore da se društvena arena isprazni od prisustva učenjaka i dodao: "Bahreinske vlasti pokušavaju zadržati učenjake koji uživaju društvenu prisutnost i javno povjerenje u zatvoru."

Glasnogovornik Bahreinske uprave za pritvorenike naglasio je da ciljanje utjecajnih vjerskih ličnosti i društvene prisutnosti nije ograničeno samo na sudske mjere, već je povezano s naporima da se redefinira i promijeni društvena i vjerska struktura unutar Bahreina.