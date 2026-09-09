Saudijski napad na zatvor Al-Jawf; novi detalji napada borbenog aviona F-15 na centralni zatvor Al-Hazm

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - brigadni general Yahya Saree iznio je nove detalje o tome kako je napad izveden u izjavi o napadu u ponedjeljak, 7. septembra 2026. godine, na centralni zatvor u gradu Al-Hazm u pokrajini Al-Jawf. Napad je, kako je rekao, rezultirao smrću brojnih zatvorenika i ljudi koji su posjećivali zatvor, uključujući žene i djecu.

Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga objavio je da je borbeni avion F-15SA, koji je poletio iz zračne baze King Khalid u regiji Khamis Mushait, započeo svoju operaciju u 16:30 sati po lokalnom vremenu i ciljao centralni zatvor Al-Hazm s dva zračna napada.

Prema Sareeju, borbeni avion se vratio u zračnu bazu King Khalid u Khamis Mushaitu nakon što je izvršio napad u 16:45 sati.

Naglasio je da su informacije o vrsti borbenog aviona, porijeklu leta i vremenu operacije objavljene na osnovu detalja koje su dostavile jemenske oružane snage.

Prema izvještaju, u napadu na Centralni zatvor Al-Hazm do sada je poginulo najmanje 23 civila, a broj žrtava i dalje raste.

Među žrtvama, pored zatvorenika, bilo je i ljudi koji su posjetili zatvor.

Yahya Saree je nastavio odbacujući pokušaj Saudijske Arabije da negira odgovornost za napad, rekavši da negiranje zločina i agresije neće eliminisati odgovornost njegovih počinilaca.

Naglasio je da skrivanje dimenzija napada ne može zaštititi Saudijsku Arabiju od njegovih posljedica.

Napad je prijavljen u vrijeme kada rat i napetosti između Saudijske Arabije i Jemena ostaju jedna od glavnih osovina regionalne krize, a napad na pritvorski centar i prisustvo žena i djece među žrtvama još jednom su skrenuli pažnju na ljudske posljedice vojnih sukoba.