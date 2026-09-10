Da li je američka šutnja o tenzijama između Britanije i cionističkog režima znak Trumpovog nezadovoljstva Netanyahuom?

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Donald McIntyre, pisac za Independent, u članku koji se odnosi na stavove britanskog ministra vanjskih poslova Eda Milibanda o situaciji na okupiranim teritorijama, uporedio je te stavove s politikom bivše britanske premijerke Margaret Thatcher.

Napisao je da je Thatcher tokom svog mandata pokušala izvršiti pritisak na Sjedinjene Države i cionistički režim s ciljem postizanja pravednog i trajnog rješenja s Palestincima, te da su je aktivnosti naseljavanja Menachema Begina i Yitzhaka Shamira također razljutile.

Odbacujući tvrdnju zvaničnika cionističkog režima da su britanska trgovinska ograničenja protiv cionističkih naselja na Zapadnoj obali posljedica činjenice da je na vlasti ljevičarska vlada, McIntyre je podsjetio da je Thatcher iz Konzervativne stranke.

Također se osvrnuo na napade izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Saara na Milibanda, optužujući ga za "očigledno laganje", ali nije pružio nikakve dokaze za ovu tvrdnju.

Autor je dalje kritikovao oštru reakciju američkog ambasadora u Izraelu Mikea Huckabeeja protiv Milibanda, optužujući ga za antisemitizam, te je smatrao da je reakcija na nju utjecana Huckabeejevim evangelističko-cionističkim kršćanskim stavovima.

McIntyre je također naglasio da je Miliband također Jevrej. Također je napomenuo da, iako se izraelski režim fokusirao na pritisak na Veliku Britaniju, postupci zemalja poput Kanade i Francuske u usvajanju sličnih mjera također bi trebali zabrinuti Tel Aviv.

Napominjući da je Netanyahu ranije bio uvjeren da će većina zapadnih zemalja slijediti američki pristup u nastavku podrške izraelskom režimu, McIntyre je napisao da se ta situacija očito promijenila.

Upozorio je da, iako je još prerano govoriti o novom globalnom usklađivanju, nastavak politika Netanyahuove vlade mogao bi ubrzati proces u kojem cionistički režim postaje "omražena država" među demokratskim zemljama.

Pisac Independenta zaključio je sugerirajući da bi Huckabeejev stav mogao biti izuzetak u Trumpovoj administraciji, naglašavajući da Donald Trump očito nije pokušao odvratiti britansku vladu od njenih postupaka.

Prema njegovim riječima, izvještaj objavljen na web stranici Axios također ukazuje na to da bi nedostatak intervencije Bijele kuće mogao biti znak američkog nezadovoljstva politikom Netanyahuove vlade na Zapadnoj obali; pitanje koje bi moglo zabrinjavati izraelskog premijera uoči izbora za Knesset, posebno ako se smanji Trumpova podrška Netanyahuovim planovima za aneksiju Zapadne obale.