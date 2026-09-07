Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki senator Chris Murphy, osvrćući se na gubitke zemlje u agresiji protiv Irana, napisao je na svojoj ličnoj stranici na društvenoj mreži X: 18 Amerikanaca je ubijeno. Našim bazama nanesena je šteta od milijardi dolara. Zalihe raketa su katastrofalno pale. Bankroti poljoprivrednih gospodarstava dostigli su najviši nivo. Porodice se bore da plate cijenu benzina od 5 dolara. Iran je jači nego ikad.

Senator je zatim dao sarkastičnu primjedbu o Donaldu Trumpu, šefu terorističke američke vlade, navodeći da uprkos ovim statistikama, predsjednik opasno pati od zabluda.