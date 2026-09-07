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Senator Murphy: Iran je jači nego ikad nakon rata

7 septembar 2026 - 19:53
News ID: 1862808
Senator Murphy: Iran je jači nego ikad nakon rata

ABNA24: Viši senator američkog Kongresa, osvrćući se na teške posljedice vojne konfrontacije s Iranom, uključujući katastrofalno smanjenje zaliha raketa i benzina od 5 dolara za američke građane, naglasio je da Trump pati od opasne iluzije u procjeni stvarne moći Irana.

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki senator Chris Murphy, osvrćući se na gubitke zemlje u agresiji protiv Irana, napisao je na svojoj ličnoj stranici na društvenoj mreži X: 18 Amerikanaca je ubijeno. Našim bazama nanesena je šteta od milijardi dolara. Zalihe raketa su katastrofalno pale. Bankroti poljoprivrednih gospodarstava dostigli su najviši nivo. Porodice se bore da plate cijenu benzina od 5 dolara. Iran je jači nego ikad.

Senator je zatim dao sarkastičnu primjedbu o Donaldu Trumpu, šefu terorističke američke vlade, navodeći da uprkos ovim statistikama, predsjednik opasno pati od zabluda.

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