Saudijska kocka na Trumpa: propalo mito!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - američki časopis Foreign Policy, u analizi, kritizira strategiju Saudijske Arabije oslanjanja na Donalda Trumpa i finansijska ulaganja u lične odnose s američkim predsjednikom, napisavši: Razvoj rata s Iranom pokazao je da ova strategija ne samo da nije garantirala sigurnost Rijada, već je i učinila zemlju ranjivijom na regionalne prijetnje.

Izvještaj pod naslovom "Saudijska Arabija podmitila je pogrešne ljude" naglašava da je Rijad posljednjih godina pokušavao osigurati podršku Washingtona za svoju sigurnost i unaprijediti svoje regionalne ciljeve koristeći finansijska ulaganja, lične odnose i ustupke Donaldu Trumpu i njegovim bliskim saradnicima; ali sada je neefikasnost ovog pristupa postala očigledna.

Sigurnosna ovisnost o Washingtonu; slaba tačka strategije Rijada

Regionalni sigurnosni poredak formiran je posljednjih decenija na osnovu svojevrsne razmjene između Sjedinjenih Država i arapskih zemalja koje graniče s Perzijskim zaljevom; drugim riječima, Washington se oslanjao na svoju vojnu moć kako bi podržao sigurnost brodskih ruta, obuzdao prijetnje i zaštitio svoje saveznike, a zauzvrat su zemlje regije pružile vojne kapacitete, sigurnosnu saradnju i kontinuirani protok nafte.

Publikacija naglašava da je američki vojni napad na Iran ovaj mehanizam doveo do ozbiljne krize, a Saudijska Arabija, uprkos dugogodišnjem oslanjanju na podršku Washingtona, nema pouzdanu alternativu ovim sigurnosnim aranžmanima.

Pritisak na izvoz nafte i ranjivost infrastrukture

Pozivajući se na prijetnje izvoznim rutama nafte Saudijske Arabije, Foreign Policy identificira Hormuški tjesnac i Crveno more kao osjetljive tačke u energetskoj strategiji zemlje. Rijad je koristio naftovod Istok-Zapad kako bi smanjio svoju ovisnost o Hormuškom tjesnacu; ali prijetnje s Crvenog mora i napadi na naftnu infrastrukturu također su ograničili učinkovitost ovog rješenja.

Pozivajući se na napade jemenskog Ansarullaha i oružanih grupa koje podržava Iran u Iraku, američka publikacija tvrdi da Saudijskoj Arabiji i dalje treba strana podrška kako bi zaštitila svoje brodske rute i energetska postrojenja; dok su sposobnost SAD-a da obuzda krizu i spremnost Trumpove administracije da prihvati potrebne troškove upitni.

Saudijska finansijska ulaganja u Trumpa i njegove bliske saradnike

Finansijske veze Saudijske Arabije s Trumpom i Jaredom Kushnerom, zetom i bivšim savjetnikom američkog predsjednika, te investicija saudijskog fonda od 2 milijarde dolara u Kushnerovu investicijsku kompaniju, kao i poslovni dogovori povezani s Trump grupom, dio su Rijadovog napora da utiče na odluke Washingtona.

Saudijska Arabija je mislila da može dobiti strateške ustupke od vlade na osnovu ličnih odnosa i finansijskih interesa, a da i dalje uživa u prednostima stabilnosti i američke vojne moći; ali nedavni događaji su pokazali da plaćanje cijene kako bi se udovoljilo političarima ne znači nužno da su u stanju osigurati interese svojih saveznika.

Nuklearni sporazum; Dostignuće s neizvjesnom budućnošću

Mogućnost da Saudijska Arabija postigne nuklearni sporazum sa Sjedinjenim Državama i osigura osnovu za obogaćivanje urana u zemlji među je rijetkim mogućim dostignućima odnosa između Rijada i Trumpove administracije; Ali rizici od širenja nuklearnog oružja, regulatorna ograničenja i mogućnost da Washington promijeni svoju politiku u budućim administracijama bit će izazov za ovo pitanje.

Foreign Policy naglašava da korupcija i davanje prioriteta ličnim interesima na vrhu vlasti mogu potkopati sposobnost vlada da donose odgovorne odluke i zaštite dugoročne interese svojih saveznika.

Kao rezultat toga, Saudijska Arabija je napravila stratešku grešku u procjeni koristi od odnosa s Trumpom. Rijad je vjerovao da može iskoristiti svoje finansijske i lične odnose kako bi usmjerio američku vanjsku politiku u svoju korist, bez snošenja troškova korupcije, nestabilnosti i rizičnih odluka Washingtona; ali sada se suočio s posljedicama ove kalkulacije sa sve većim sigurnosnim prijetnjama i pritiskom na svoju ekonomsku infrastrukturu.