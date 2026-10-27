Ajetullah šejh Matouq osuđen na smrt u Kuvajtu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Kuvajtski krivični sud osudio je šiitskog učenjaka ajetullaha šejha Huseina Matouqa i još dvije osobe na smrt.

Prema ovom izvještaju, Kuvajtski krivični sud, u odjelu koji se bavi sigurnosnim slučajevima, osudio je tri osobe na smrt zbog optužbi za špijunažu za Islamsku Republiku Iran.

Ajetullah šejh Husein Abdullah Al-Ma'touq, šiitski učenjak i kuvajtski član Vrhovnog vijeća Svjetske skupštine Ahlul Bayta (AS), Hassan Abdul Hadi Hajiya i Abdul Reza Haider Dehghani su tri osobe koje je kuvajtski Krivični sud osudio na smrt po izmišljenim optužbama.

Ajetullah Al-Ma'touq je prethodno bio generalni sekretar Nacionalne islamske koalicije Kuvajta. Emir Kuvajta mu je također prije nekoliko mjeseci oduzeo kuvajtsko državljanstvo po izmišljenim osnovama.