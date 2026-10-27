  1. Home
  2. usluga
  3. Bliski Istok

Ajetullah šejh Matouq osuđen na smrt u Kuvajtu

27 oktobar 2026 - 22:48
News ID: 1883405
Ajetullah šejh Matouq osuđen na smrt u Kuvajtu

ABNA24: Kuvajtski krivični sud, u odjelu koji se bavi sigurnosnim slučajevima, osudio je istaknutog šiitskog učenjaka na smrt zbog optužbi za špijunažu za Iran.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Kuvajtski krivični sud osudio je šiitskog učenjaka ajetullaha šejha Huseina Matouqa i još dvije osobe na smrt.

Prema ovom izvještaju, Kuvajtski krivični sud, u odjelu koji se bavi sigurnosnim slučajevima, osudio je tri osobe na smrt zbog optužbi za špijunažu za Islamsku Republiku Iran.

Ajetullah šejh Husein Abdullah Al-Ma'touq, šiitski učenjak i kuvajtski član Vrhovnog vijeća Svjetske skupštine Ahlul Bayta (AS), Hassan Abdul Hadi Hajiya i Abdul Reza Haider Dehghani su tri osobe koje je kuvajtski Krivični sud osudio na smrt po izmišljenim optužbama.

Ajetullah Al-Ma'touq je prethodno bio generalni sekretar Nacionalne islamske koalicije Kuvajta. Emir Kuvajta mu je također prije nekoliko mjeseci oduzeo kuvajtsko državljanstvo po izmišljenim osnovama.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha