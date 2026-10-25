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Granični prijelaz s Iranom mora biti ponovo otvoren do četvrtka

25 oktobar 2026 - 22:14
News ID: 1882517
Granični prijelaz s Iranom mora biti ponovo otvoren do četvrtka

ABNA24: Mustafa Da'ir Abdul Hassan upozorio je da će, ako se prijelaz ne ponovo otvori, na dnevnom redu biti građanska neposlušnost i blokada cesta u pokrajini.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), desetine građana iračke provincije Maysan blokirale su u nedjelju glavni put koji vodi do naftnih kompanija provincije u znak protesta protiv odluke vlade da zatvori granični prijelaz Shib s Iranom.

Šef iračkog pokrajinskog vijeća Maysana, postavljajući rok do četvrtka, pozvao je centralnu vladu da ponovo otvori granični prijelaz Shib na iranskoj granici; zahtjev koji, ako se ne odgovori, mogao bi dovesti do eskalacije unutrašnjih napetosti u provinciji.

Mustafa Adair al-Mohammadawy upozorio je da će, ako se prijelaz ne otvori, na dnevnom redu biti građanska neposlušnost i blokada cesta u provinciji.

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