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Saudijski aerodromi pod maksimalnim pritiskom; Jemen napreduje u opsadi protiv opsade

26 oktobar 2026 - 23:02
News ID: 1882980
Saudijski aerodromi pod maksimalnim pritiskom; Jemen napreduje u opsadi protiv opsade

ABNA24: Jemenske oružane snage proširile su svoje napade na saudijske aerodrome i naftna postrojenja kao odgovor na saudijske zračne napade na različite regije Jemena.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), jemenske oružane snage su u protekla dva dana izvele svoje najopsežnije operacije usmjerene na dubinu saudijske teritorije kao odgovor na saudijske zračne napade u kojima su ubijene i ranjene desetine jemenskih civila. Operacija je započela prekjučer napadima na aerodrom Kralj Halid u Rijadu i aerodrom Kralj Fahd u Dammamu, kao i na Aramcove objekte u nekoliko područja, a nastavljena je jučer, pokrivajući Rijad, Džedu i niz južnih saudijskih gradova.

Prema izvještaju libanonskih novina Al-Akhbar, Saudijska Arabija je, pod pritiskom napada, pokušala optužiti Jemen za ciljanje Meke i Medine, kao i u prethodnim slučajevima.

Optužba koju je brigadni general Yahya Saree, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, opisao kao najveću klevetu. Naglasio je da te snage ciljaju samo Aramcove objekte i saudijske neprijateljske aerodrome.

Prema obaviještenim vojnim izvorima u Sani koji su razgovarali s Al-Akhbarom, operacija nije prestala u posljednja dva dana i smatra se najopsežnijom operacijom od početka eskalacije tenzija 20. jula. Izvori su rekli da su jemenske oružane snage nedavno ušle u fazu provođenja politike maksimalnog pritiska.

Prema objavljenim izjavama, jemenske oružane snage su dale prioritet aerodromu Kralj Halid. U saopštenju, snage su ponovo upozorile sve međunarodne aviokompanije, zaposlenike i putnike na rizik korištenja aerodroma i naglasile da će se operacije protiv njega nastaviti.

Upozorenje se poklopilo s najavom Saudijske organizacije za civilno vazduhoplovstvo da namjerava postepeno nastaviti operacije na aerodromu počevši od jučer. Napadi jemenskih oružanih snaga ranije ovog mjeseca prethodno su uzrokovali zatvaranje aerodroma.

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