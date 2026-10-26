Saudijski aerodromi pod maksimalnim pritiskom; Jemen napreduje u opsadi protiv opsade

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), jemenske oružane snage su u protekla dva dana izvele svoje najopsežnije operacije usmjerene na dubinu saudijske teritorije kao odgovor na saudijske zračne napade u kojima su ubijene i ranjene desetine jemenskih civila. Operacija je započela prekjučer napadima na aerodrom Kralj Halid u Rijadu i aerodrom Kralj Fahd u Dammamu, kao i na Aramcove objekte u nekoliko područja, a nastavljena je jučer, pokrivajući Rijad, Džedu i niz južnih saudijskih gradova.

Prema izvještaju libanonskih novina Al-Akhbar, Saudijska Arabija je, pod pritiskom napada, pokušala optužiti Jemen za ciljanje Meke i Medine, kao i u prethodnim slučajevima.

Optužba koju je brigadni general Yahya Saree, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, opisao kao najveću klevetu. Naglasio je da te snage ciljaju samo Aramcove objekte i saudijske neprijateljske aerodrome.

Prema obaviještenim vojnim izvorima u Sani koji su razgovarali s Al-Akhbarom, operacija nije prestala u posljednja dva dana i smatra se najopsežnijom operacijom od početka eskalacije tenzija 20. jula. Izvori su rekli da su jemenske oružane snage nedavno ušle u fazu provođenja politike maksimalnog pritiska.

Prema objavljenim izjavama, jemenske oružane snage su dale prioritet aerodromu Kralj Halid. U saopštenju, snage su ponovo upozorile sve međunarodne aviokompanije, zaposlenike i putnike na rizik korištenja aerodroma i naglasile da će se operacije protiv njega nastaviti.

Upozorenje se poklopilo s najavom Saudijske organizacije za civilno vazduhoplovstvo da namjerava postepeno nastaviti operacije na aerodromu počevši od jučer. Napadi jemenskih oružanih snaga ranije ovog mjeseca prethodno su uzrokovali zatvaranje aerodroma.