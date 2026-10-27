Ankete pokazuju da će Netanyahuova koalicija izgubiti na izborima

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prema većini provedenih anketa, stranka Benjamina Netanyahua, stranka Likud, izgubit će većinu parlamentarnih mjesta. Nasuprot tome, mjesta će biti podijeljena između opozicione grupe jevrejskih izraelskih stranaka predvođene strankom Yashar i drugih stranaka.

Izraelski izbori počeli su jutros i trajat će do 22 sata. Iz izraelskih opozicionih stranaka, Netanyahu i Gadi Eisenkot identificirani su kao dva glavna kandidata za mjesto premijera.

Guardian je izvijestio da većina anketa koje provode izraelski mediji pokazuje da će stranka Likud vjerovatno osvojiti 50 mjesta, a Eisenkotova koalicija 56 mjesta.

Svaka stranka mora osvojiti prag od 61 mjesta da bi formirala vladu. Ponižavajući poraz 7. oktobra naveden je kao jedan od glavnih razloga pada glasova Netanyahuove stranke. Međutim, s obzirom na podršku Donalda Trumpa i lobiranje SAD-a na okupiranim teritorijama, još uvijek postoji mogućnost pobjede Likuda.

Premijer u Izraelu se ne bira direktno, već se stranci s većinom u parlamentu često dozvoljava da formira vladu i predstavi svog kandidata.

Netanyahu je također u hitnoj poruci objavio: "Vanredno stanje! Ljevičarski aktivisti su upali na biračka mjesta, a desničarski aktivisti su ravnodušni. Vrijeme je za buđenje."