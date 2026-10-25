Bahreinski zatvoreni učenjaci hodaju putem škole šehida Nasrallaha

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Šejh Rashid Al-Rashed, član Centralnog vijeća Islamske akcije Bahreina, u intervjuu za novinara ABNA-e, osvrćući se na poseban položaj velikog šehida Sayyeda Hassana Nasrallaha, naglasio je da on nije bio samo škola u otporu i da je jedno od njegovih izvanrednih dostignuća to što je ideju otpora transformirao u opipljiv i stvaran civilizacijski projekt na Zemlji.

Navodeći da je šehid Nasrallah utjelovio i implementirao pravo značenje vilajeta, izjavio je: Šehid Nasrallah nije samo slušao vilajet al-fakih, već je i s ponosom i dostojanstvom izjavio ovo vjerovanje i nacrtao mapu puta za novu civilizaciju, na osnovu koje se vilajet al-fakih i poslušnost njemu smatraju stubovima šatora islamskog Ummeta.

Govoreći o nastavku ovog puta od strane učenjaka Ummeta, član Centralnog vijeća Stranke islamske akcije Bahreina dodao je: Danas, učenjaci Ummeta, uključujući i učenjake Bahreina koji su pritvoreni u zatvorima bahreinskog režima pod optužbom da vjeruju u vilajet al-fakih, hodaju ovim putem.