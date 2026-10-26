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Trampova borba za Netanyahuovu izbornu pobjedu, sa antiiranskim tvrdnjama

26 oktobar 2026 - 23:09
News ID: 1882984
Trampova borba za Netanyahuovu izbornu pobjedu, sa antiiranskim tvrdnjama

ABNA24: U poruci, Trump je eksplicitno zatražio od cionističkih naseljenika da glasaju za Netanyahua na predstojećim izborima.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - Donald Trump, šef terorističke države Amerike, u poruci upućenoj cionistima, istovremeno naglašavajući svoju podršku Benjaminu Netanyahuu, iznio je neosnovane i lažne tvrdnje o vojnoj i ekonomskoj situaciji Irana. 

Šef američke terorističke države podržao je premijera cionističkog režima i tvrdio: Glasajte za Netanyahua da bismo mogli završiti svoju misiju. 

Nastavljajući svoje tvrdnje, Trump je ustvrdio da je djelovanjem ove zemlje uništena iranska pomorska i zračna snaga, a njegova ekonomija suočena s visokom inflacijom. 

Šef američke terorističke države je također tvrdio da neće dozvoliti da se u svijetu uzvikuju antiarogantni slogani "Smrt Americi i Izraelu".

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