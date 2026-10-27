Teksaški muslimani se mobiliziraju protiv vala islamofobije; povećano učešće uoči američkih izbora

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Teksaški muslimani proširili su svoju kampanju za borbu protiv islamofobije i vjerske diskriminacije uoči američkih međuizbora. U gradu Friscu, članovi gradskog Islamskog centra prvi put su održali program pod nazivom "Roštilj i glasačka kutija" kako bi ohrabrili muslimane da učestvuju u ranom glasanju uz društveno okupljanje. Učesnici su naglasili da muslimanskoj zajednici treba efikasnije političko prisustvo kako bi branila svoja prava.
Rastuća zabrinutost zbog islamofobije u Teksasu intenzivirala se nakon što je guverner Greg Abbott proglasio Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR) terorističkom organizacijom. Prijedlozi koje podržavaju republikanci za zabranu islamskog prava i novi nastavni plan i program društvenih studija u školama, za koji kritičari kažu da islam uglavnom prikazuje kroz prizmu rata i osvajanja, također su potaknuli kontroverze.
Kontroverze oko izgradnje džamija i islamofobne izjave nekih lokalnih kandidata također su doprinijele zabrinutosti muslimana.
Sarah Asrar, novonaturalizirana državljanka SAD-a i glasačica koja prvi put glasa, rekla je da je glasala za demokratske kandidate uglavnom zato što se ne slaže s novim nastavnim planom i programom države. "Oni samo žele da izgledamo loše", rekla je, kritizirajući prikaz muslimana u nastavnom planu i programu.
Dodao je da njegova kćerka osjeća da mora skrivati svoju religiju. Noman Shafie, član odbora za građanska pitanja džamije Frisco, rekao je da neki vjernici koji tradicionalno podržavaju republikance preispituju svoje stavove zbog porasta islamofobne retorike.
U međuvremenu, Yamin Ahmed, volonter u kampanji Jamesa Tallarica, demokratskog kandidata za američki Senat u Teksasu, rekao je da se islamofobija značajno povećala u državi ove godine i nada se da će povećano učešće muslimana prisiliti političare da odgovore na zabrinutost zajednice. Međuizbori 3. novembra dolaze u trenutku kada je Tallaricova utrka protiv republikanskog državnog tužioca Teksasa Kena Paxtona ključno izborno takmičenje, a muslimanski glasovi mogli bi igrati ulogu u političkoj jednačini države.
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