Teksaški muslimani se mobiliziraju protiv vala islamofobije; povećano učešće uoči američkih izbora

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Teksaški muslimani proširili su svoju kampanju za borbu protiv islamofobije i vjerske diskriminacije uoči američkih međuizbora. U gradu Friscu, članovi gradskog Islamskog centra prvi put su održali program pod nazivom "Roštilj i glasačka kutija" kako bi ohrabrili muslimane da učestvuju u ranom glasanju uz društveno okupljanje. Učesnici su naglasili da muslimanskoj zajednici treba efikasnije političko prisustvo kako bi branila svoja prava.

Rastuća zabrinutost zbog islamofobije u Teksasu intenzivirala se nakon što je guverner Greg Abbott proglasio Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR) terorističkom organizacijom. Prijedlozi koje podržavaju republikanci za zabranu islamskog prava i novi nastavni plan i program društvenih studija u školama, za koji kritičari kažu da islam uglavnom prikazuje kroz prizmu rata i osvajanja, također su potaknuli kontroverze.

Kontroverze oko izgradnje džamija i islamofobne izjave nekih lokalnih kandidata također su doprinijele zabrinutosti muslimana.

Sarah Asrar, novonaturalizirana državljanka SAD-a i glasačica koja prvi put glasa, rekla je da je glasala za demokratske kandidate uglavnom zato što se ne slaže s novim nastavnim planom i programom države. "Oni samo žele da izgledamo loše", rekla je, kritizirajući prikaz muslimana u nastavnom planu i programu.

Dodao je da njegova kćerka osjeća da mora skrivati ​​svoju religiju. Noman Shafie, član odbora za građanska pitanja džamije Frisco, rekao je da neki vjernici koji tradicionalno podržavaju republikance preispituju svoje stavove zbog porasta islamofobne retorike.

U međuvremenu, Yamin Ahmed, volonter u kampanji Jamesa Tallarica, demokratskog kandidata za američki Senat u Teksasu, rekao je da se islamofobija značajno povećala u državi ove godine i nada se da će povećano učešće muslimana prisiliti političare da odgovore na zabrinutost zajednice. Međuizbori 3. novembra dolaze u trenutku kada je Tallaricova utrka protiv republikanskog državnog tužioca Teksasa Kena Paxtona ključno izborno takmičenje, a muslimanski glasovi mogli bi igrati ulogu u političkoj jednačini države.