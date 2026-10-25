Reli Dakar 2027. se također preselio iz Saudijske Arabije; sigurnosne zabrinutosti se pojačavaju

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izdanje Relija Dakar 2027. premješteno je iz Saudijske Arabije zbog nedostatka odgovarajućih sigurnosnih uslova za održavanje ovog godišnjeg i značajnog sportskog događaja. Na ovaj način, Reli Dakar se dodaje na listu sportskih događaja koji su otkazani ili ometani u Saudijskoj Arabiji zbog trenutnih sigurnosnih uslova i napada jemenskih oružanih snaga na nekoliko gradova u zemlji.

Dakar Reli 2027. bit će premješten izvan Saudijske Arabije

Amaury Sport Organisation, godišnji organizator Dakar Relija, objavio je u nedjelju da će izdanje događaja za 2027. godinu biti premješteno izvan Saudijske Arabije zbog sigurnosnih razloga.

Organizacija je u službenoj izjavi na svojoj web stranici navela: "Dakar Reli 2027. će se održati kako je planirano, ali će se događaj 2027. održati u drugoj regiji, a ne u Saudijskoj Arabiji. Mjesto održavanja događaja bit će objavljeno zasebno u narednim danima."

Sigurnosne zabrinutosti iza promjene mjesta održavanja

Dakar Reli 2027. trebao se održati u Saudijskoj Arabiji od 1. do 15. januara sljedeće godine. Međutim, uprkos tome što je prerano za donošenje službene odluke, organizatori sportskog događaja odlučili su premjestiti događaj izvan Saudijske Arabije umjesto da čekaju da se razjasne sigurnosni uvjeti i prime nove informacije.

Odluka je donesena dok rat u regiji traje, a novi događaji, uključujući kontinuirane napade jemenskih oružanih snaga na saudijske gradove, dodatno su povećali sigurnosne zabrinutosti.

Premještanje Relija Dakar izvan Saudijske Arabije znači gubitak još jednog sportskog događaja koji je trebao biti održan 2026. i početkom 2027. godine.

Prethodno je FIFA odgodila Svjetsko prvenstvo u eSportu, koje je trebalo biti održano u Saudijskoj Arabiji ovog oktobra. Teniski turnir "Six Kings" je također odgođen.

Osim toga, postoje sumnje u mogućnost održavanja Azijskog kupa 2027. Turnir bi trebao biti održan u Saudijskoj Arabiji početkom 2027. godine.