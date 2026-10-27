Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA) iz Shahaba, povratak desetina hiljada cionista iz inostranstva da učestvuju na izborima za Knesset s ciljem sprječavanja Benjamina Netanyahua da nastavi s mandatom premijera postao je jedna od glavnih točaka izborne konkurencije. Prema procjenama američke neprofitne inicijative "Fly&Vote", očekuje se da će se oko 67 hiljada cionista koji žive u inostranstvu vratiti na okupirane teritorije kako bi glasali; Izbori koji se održavaju u sjeni posljedica rata, unutrašnjih političkih sporova i bliske konkurencije između Netanyahuove koalicije i njegovih protivnika.

Grupa liberalnih organizacija i pokreta pokrenula je kampanje za podsticanje cionista koji žive u inostranstvu da se vrate i učestvuju na izborima. Neki povratnici su eksplicitno naveli svoj cilj da spriječe Netanyahuov ostanak na vlasti i naveli su učinak njegove vlade, posljedice napada 7. oktobra 2023. i rat koji je uslijedio kao faktore u svojoj odluci. Nadav Pollak, bivši obavještajni oficir koji je prošle godine emigrirao u Kanadu sa svojom porodicom, također je prihvatio putne troškove od nekoliko hiljada dolara kako bi učestvovao na izborima.

Naglasio je da je sadašnja vlada propala.

Inicijativa "Fly&Vote", koja je pokrenuta s ciljem olakšavanja povratka cionista koji žive u inostranstvu radi učešća na izborima, naišla je na protivljenje Netanyahuove stranke Likud. Stranka je zatražila od Izborne komisije da blokira sprovođenje plana. Nakon protesta, dogovoreno je da organizatori neće organizovati dodatne letove i da će aviokompanije odrediti cijene karata. Organizatori su naglasili da je inicijativa nestranačka i legalna; međutim, nije jasno za koju političku stranku će povratnici glasati i u kojoj mjeri će njihovo prisustvo uticati na ishod izbora.

Ankete pokazuju da Netanyahuovi protivnici vode, ali nijedna strana nema garanciju da će osvojiti većinu potrebnu za formiranje vlade. Za formiranje vlade potrebna je koalicija od najmanje 61 od 120 mjesta u Knesetu. Ako političke stranke ne uspiju formirati koaliciju, politički zastoj bi se mogao nastaviti i mogli bi se raspisati novi izbori; stoga, ostaje nejasno u kojoj mjeri će povratak birača iz inostranstva uticati na ravnotežu snaga.