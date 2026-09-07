Jemenske oružane snage ponovo napreduju; bitka blizu Al-Mukhe

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u protekla dva dana, jemenske oružane snage su dalje napredovale na zapadnim frontovima pokrajine Taiz, koja se nalazi u jugozapadnom Jemenu. Napredak ih je doveo blizu raskrsnice strateškog grada Al-Mukhe, s pogledom na moreuz Bab al-Mandab.

Prema izvještaju libanskih novina Al-Akhbar, uprkos naporima naoružanih grupa povezanih sa Saudijskom Arabijom da povrate neka područja na frontovima "Al-Kadha", "Maqabna", "Jabal Habashi" i "Al-Ma'afir", jemenske oružane snage su održale svoje vojne dobitke krajem prošle sedmice i dodale nove napretke nakon intenzivnih sukoba s tim grupama.

Među rezultatima ovih sukoba je i dominacija jemenskih oružanih snaga nad vojnim rutama snabdijevanja između zapadnih frontova Taiza i zapadne obale. Ove snage su istovremeno uspostavile kontrolu vatre nad glavnom rutom snabdijevanja između provincija Aden i Taiz. Ovaj razvoj događaja dogodio se nakon njihovog napredovanja u području "Al-Bireen" unutar okruga "Al-Ma'afir" na jugozapadu Taiza i povećao je zabrinutost zbog mogućnosti sloma svih frontova u zapadnim i južnim ruralnim područjima Taiza u narednim danima.

Napredovanje prema raskrsnici Al-Mukha

Najvažniji razvoj događaja na terenu zabilježen je na osi "Al-Barah" na jugozapadu Taiza, gdje su jemenske oružane snage napredovale prema zapadu, približavajući se području "Al-Rashad Al-Ala" i preuzimajući kontrolu nad važnim položajima oko područja "Al-Arish".

Al-Arish se nalazi oko pet kilometara istočno od raskrsnice Al-Mukha i oko sedam kilometara od kampa Khalid bin Al-Walid. Kamp je jedna od najvažnijih obrambenih linija u gradu Al-Mukha i glavna je baza snaga "Tariq Saleh".

Jemenski mediji povezani s vladom objavili su sinoć nove slike koje pokazuju istovremeno i značajno napredovanje jemenskih oružanih snaga na raznim frontovima "Maqabne". Prema tim slikama, jemenske oružane snage preuzele su kontrolu i nad pijacom "Humair" i drugim područjima istočno od grada "Jabal Habashi" u zapadnom Taizu.

Pokušaji otvaranja novih frontova

Ovi događaji su prisilili grupe povezane sa Saudijskom Arabijom da pokušaju otvoriti druge frontove u južnoj Hodeidi i oko grada Mariba kako bi smanjile vojni pritisak na zapadne frontove Taiza.

Različite grupe povezane sa Saudijskom Arabijom smatraju jedna drugu odgovornom za vojna povlačenja i neuspjehe. Razvoj događaja doveo je do gubitka brojnih područja s pogledom na moreuz Bab al-Mandab. Saudijska Arabija je namjeravala preuzeti kontrolu nad ovim područjima po svaku cijenu zbog njihovog strateškog značaja u osiguravanju sigurnosti međunarodnog brodarstva u Crvenom moru i moreuzu Bab al-Mandab.

U međuvremenu, grupe povezane sa Saudijskom Arabijom tvrdile su da su preuzele potpunu kontrolu nad gradom "Hais" u južnoj Hodeidi, uprkos činjenici da je grad Hais godinama pod kontrolom vlade sa sjedištem u Adenu, povezane sa saudijskom koalicijom. Čini se da je ova objava pokušaj prikrivanja potpunog pada fronta Al-Kadha i drugih zapadnih frontova Taiza pod jemenske oružane snage uveče prije dva dana.

Al-Kadha je od velikog strateškog značaja. Geografski se nalazi između gradova Jabal Habashi, Maqbaneh i Al-Waziyyah u ruralnim područjima provincije Taiz, a ujedno je i jedan od frontova s ​​pogledom na moreuz Bab al-Mandab.

Ograničenja na ruti snabdijevanja Taiz-Al-Mukha

Prema lokalnim i vojnim izvorima koji su razgovarali s novinama Al-Akhbar, grupe povezane sa Saudijskom Arabijom su u nekoliko cirkulara zatražile od svojih snaga da ne prelaze rutu Taiz-Al-Mukha, koja se smatra glavnom arterijom za transport njihovih zaliha. Bilo da se radi o snagama koje dolaze s ose Taiz ili snagama koje se kreću sa zapadne obale Jemena.

Ova akcija se smatra prećutnim priznanjem utjecaja i uticaja jemenskih oružanih snaga na ovoj ruti.

Suprotno tvrdnjama saudijskih medija o pobjedama na frontovima Jabal Habashi i Haifan u južnom Taizu, informirani izvori su rekli listu Al-Akhbar da su područja "Al-Makazema" i "Akkad" unutar okruga Jabal Habashi došla pod kontrolu jemenskih oružanih snaga.

Ovi izvori su također naglasili da su svi napori grupa povezanih sa Saudijskom Arabijom da ponovo zauzmu strateški važnu planinu Numan i okolne položaje u istom području propali.

Kontrola vatre na ruti Aden-Taiz

Istovremeno, jemenske oružane snage nastavile su napredovanje prema području "Al-Bireen". Područje koje gleda na glavne rute snabdijevanja između gradova Taiz i Aden.

Prema dostupnim informacijama, ovo napredovanje je dovelo do toga da su jemenske oružane snage jučer uspostavile potpunu kontrolu vatre na najvažnijim glavnim rutama snabdijevanja između Adena i Taiza. Ovo pitanje može dodatno ograničiti mogućnosti vojnog manevara grupa povezanih sa Saudijskom Arabijom na zapadnim frontovima Taiza.

Intenzivni sukobi u južnoj Hodeidi

Frontovi Hays i Al-Jarrahi u južnoj Hodeidi također su svjedočili intenzivnim sukobima između jemenskih oružanih snaga s jedne strane i salafističkih snaga "Al-Amalqa", sa Saudijskom Arabijom povezanih grupa Tahami i organizacija povezanih s Tariqom Salehom s druge strane.

Prema dostupnim informacijama, jemenske oružane snage i dalje kontroliraju planinu Debbas, kao i područja Al-Qalama i Al-Hayt u sjevernoj Hodeidi.

Ovi izvori su negirali bilo kakve promjene na karti kontrole područja oko grada Hays i naveli da je jedini zabilježeni razvoj događaja pokušaj snaga "Al-Amalqa" da napreduju prema gradu Al-Jarrahi.