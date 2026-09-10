Ansarallah izdao naredbu o amnestiji za prevarene jemenske borce koje je podržavala Saudijska Arabija

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Muhammad Mahdi Al-Mashat, šef Vrhovnog političkog vijeća povezanog s jemenskim pokretom Ansarallah, izdao je naredbu o amnestiji za "sve prevarene borce na frontovima zapadne obale Jemena".

Prema novinskoj agenciji Saba, ova naredba uključuje sve snage koje su se borile u redovima provladinih snaga koje podržava Saudijska Arabija sa sjedištem u Adenu na frontovima zapadne obale Jemena, odnosno u pokrajinama Al-Hodeidah i Taiz.

Al-Mashat je naredio lokalnim vlastima u pokrajinama Hudaydah i Taiz da poduzmu potrebne mjere za provedbu ove naredbe i olakšaju povratak pomilovanih u njihova mjesta prebivališta te osiguraju njihovu sigurnost.

Ranije je Ansarallah objavio zauzimanje grada Haysa u pokrajini Hudaydah na zapadnoj obali Jemena kao i al-Mokhe.

Do sada, jemenska vlada sa sjedištem u Adenu i arapska koalicija predvođena Saudijskom Arabijom nisu reagirale na ovu naredbu.