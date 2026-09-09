Jemenski ustanak za Liban/ Uspon Ansarallaha za potpunu kontrolu nad Crvenim morem

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA) - Osovina otpora je oduvijek doživljavala uspone i padove u svojoj historiji, ali je uvijek učila lekcije i jačala se. Danas svi dijelovi Osovine otpora teže jednom cilju - postizanju povlačenja Amerike iz regije i konačnom uništenju cionističkog režima kako bi Zapadna Azija mogla ponovo uspostaviti mir.

Liban je američka kapija prema Zapadnoj Aziji i vrh strijele Osovine otpora za suočavanje s Izraelom, koji će biti oštećen u promjeni sigurnosnog poretka u regiji; međutim, koordinacija na terenu neće dozvoliti da članovi Otpora budu zaboravljeni.

Iranska prijetnja Izraelu

Dr. Alireza Taghvinia, doktor međunarodnih odnosa, osvrnuo se na situaciju na terenu u brdima Ali al-Taher u Libanu i izjavio:

Izrael se očigledno suzdržao od ulaska u važne objekte u brdima Ali al-Taher, a razlog za ovu akciju, prema vijestima, bile su ozbiljne prijetnje Irana Izraelu i nekim arapskim zemljama koje ga podržavaju.

Nastavio je: Postignut je dogovor da Hezbollah za sada neće prijetiti Izraelu s ovih visina, a Izrael će se zauzvrat suzdržati od ulaska u raketne objekte Hezbollaha.

Naglašavajući da "ovaj sporazum ne znači zauzimanje brda Ali Taher", analitičar međunarodnih odnosa izjavio je: Iako se za sada neće poduzimati nikakve akcije protiv Izraela preko ovih brda, ruta za Hezbollahove snage da putuju u to područje bit će otvorena, a očuvanje ovih raketnih objekata smatra se pozitivnim postignućem.

Ali Taher; Netanyahuova propagandna kampanja

Dr. Taqavinia je ukazao na neefikasnost iranskih raketnih napada na Izrael usmjerenih na sprječavanje izraelskog napredovanja u Libanu i izjavio: Gerilski rat u planinama s raketnim napadima iz Irana nema direktan učinak na zaustavljanje izraelskog kopnenog napredovanja. Netanyahu također nastoji stvoriti izgovor za ulazak u rat s Iranom kako bi izbjegao kritičnu situaciju svojih izbora.

Analitičar međunarodnih odnosa ispitao je izraelsku propagandu u vezi s ovim događajima i rekao: Video koji je objavio glasnogovornik izraelske vojske o podtunelima Hezbollaha u spomenutim brdima samo je propagandno sredstvo usmjereno na Netanyahuovu pobjedu na izborima i prikrivanje njegovih poraza.

Iranski analitičar se osvrnuo na situaciju Hezbollaha i izjavio: Hezbollah je oštećen, ali će uvijek biti jak i odlučan kao i prije, a analizu trenutne situacije treba pratiti od pada Sirije i događaja od 7. oktobra; i teme kao što su: incident s eksplozijom pejdžera, ubistvo Sayyeda Hassana Nasrallaha i komandanata Hezbollaha, politički zastoj u Libanu, siromaštvo uzrokovano američkim sankcijama i pritisak na domaću infrastrukturu; doveli su Hezbollah u težak položaj da odgovori na odgovarajući način.

Spremnost Jemena za integraciju

Razumijevanje događaja u Libanu ide kroz razumijevanje i analizu razvoja u Jemenu; stoga ćemo u drugom dijelu ovog izvještaja raspravljati o naporima Ansarullaha za integraciju Jemena.

Saudijsko-jemenski rat je neravnopravna jednačina koja je započela 2014. godine protiv Sane i nastavlja se do danas u različitim oblicima, uključujući zračne i pomorske blokade, političke pritiske i ograničenu vojnu agresiju.

Ne tako davno, Iran, kao jedan od najvažnijih saveznika Ansarallaha, probio je zračnu blokadu u Jemenu, što je dovelo do saudijskih napada na neka područja pod kontrolom Ansarallaha, a Jemen je to dočekao sa snažnim odgovorima.

Nastavljajući ovaj izvještaj, dr. Taghvinia se osvrnuo na situaciju Ansarallaha u Jemenu i rekao: U svom najnovijem potezu, pored napada dronovima i raketama na saudijsko tlo, Ansarallah napreduje u područjima koja su okupirali saudijski plaćenici.

Aden i Al-Mukha; Put do potpune kontrole nad Crvenim morem

Analizirao je situaciju na terenu u Jemenu i rekao: Ansarallah je uspio zauzeti uzvisine oko luke Al-Mukha i sada okružuje i napreduje prema istočnom Jemenu i važnom gradu Taizu.

Analitičar međunarodnih odnosa istakao je strateški značaj Taiza i izjavio: Grad je jedan od pet najvažnijih gradova u Jemenu koji kontrolira pristup južnim regijama. Udaljenost između Taiza i najvažnije jemenske luke u Arapskom moru, Adena, iznosi samo 30 kilometara, a kontrola ova dva važna grada dovest će do potpune integracije Jemena.

Dr. Alireza Taghvinia je rekao: Ako Ansarallah preuzme kontrolu nad Adenom na jugu i lukom Al-Mukha na zapadu, svjedočit ćemo potpunoj kontroli nad moreuzom Bab al-Mandab.

Raspravljao je o faktorima koji su doveli do pobjede Ansarallaha u Jemenu i naveo stvari kao što su: lokalno oružje, plemensko jedinstvo, vjera i volja za otporom, kao i otpor jemenskog naroda protiv siromaštva i mnogih teškoća.

Završna procjena:

Politički pritisci Sjedinjenih Država, utjecaj saudijskog novca i izraelsko vojno napredovanje u Libanu utjecali su na uvjete Hezbollaha za odgovarajući odgovor; ali treba napomenuti da slagalica osovine otpora ima različite igrače, od kojih će svaki ući u arenu u određeno vrijeme.

Čini se da je došlo do podjela rada na frontu otpora prema Libanu, tako da se Iran suprotstavlja američkom utjecaju ekonomskom kartom Hormuškog moreuza i političkim pritiskom na libanonsku vladu. S druge strane, možemo razumjeti važnost sukoba Jemena sa Saudijskom Arabijom; gdje Ansaralah pokušava prekinuti lanac saudijske finansijske podrške protivnicima Hezbollaha sticanjem potpune kontrole nad moreuzom Bab al-Mandab i ciljanjem saudijskih rafinerija.

Hezbollah se također suprotstavlja izraelskom napredovanju sa svim svojim ograničenjima kako bi zaštitio integritet Libana i dostojanstvo šiita, kao i u prošlosti.

Hezbollah je duboko ukorijenjena i vjernička grupa i, poput Hamasa, bit će oživljen u bliskoj budućnosti kako bi nastavio da se pojavljuje kao predvodnik osovine otpora.