Iran potiskuje američku mornaricu dalje od Hormuškog moreuza

U pomorskom ratovanju udaljenost nije samo geografska činjenica, već i komponenta borbene moći. Što su nosač aviona i njegova pratnja udaljeniji od područja od interesa, to je njihovo vrijeme reakcije duže, zračna zaštita složenija, potrebe za dopunjavanjem goriva veće, a troškovi održavanja kontinuiranog prisustva viši. Stoga, ako iranski pritisak prisili američke nosače aviona da se povuku iz voda bližih Hormuškom moreuzu kako bi se zaštitili, Teheran će ostvariti značajan operativni cilj, čak i bez potapanja ijednog broda.

Posmatrano na ovaj način, iranski napadi postepenog intenziteta ne moraju nužno biti pokušaj potapanja američkih ratnih brodova. Naprotiv, oni predstavljaju nastojanje da se oni prisile na promjenu položaja i da se linija neposrednog kontakta pomjeri unazad. Logika takve strategije je jednostavna: prvo stvoriti prijetnju, zatim povećati rizik djelovanja u određenom području, potom prisiliti flotu da promijeni svoju formaciju i na kraju povećati udaljenost između američkih snaga i zone koju Washington želi staviti pod blokadu.

Ako se pokažu tačnim izvještaji da je USS George H. W. Bush nakon nedavnih napada promijenio položaj, upravo se tu nalazi značaj takvog poteza. Vrijednost tog pomjeranja nije u samom povlačenju nosača aviona, već u onome što ono signalizira: da je linija pomorske blokade možda bila prisiljena da napravi korak unazad.

Ova razlika je od velikog značaja. U asimetričnom sukobu slabija strana ne mora nužno težiti uništavanju glavnih plovila protivnika. Ponekad je cilj preoblikovati geometriju bojišta. Ako američki nosač aviona mora izaći iz dometa kako bi smanjio rizik, udaljenost između tog nosača i operativnog područja se povećava. Američke snage i dalje ostaju prisutne, ali projiciranje te moći sada dolazi uz veću cijenu.

U takvom scenariju Iran zapravo pokušava proširiti zonu visokog rizika prema van, sužavajući područje u kojem američki brodovi mogu slobodno djelovati i povećavajući njihovu sigurnu udaljenost od Hormuškog moreuza. Što je ta udaljenost veća, Sjedinjenim Američkim Državama bit će potrebno više aviona, aviona cisterni, sistema za nadzor, eskortnih razarača i pomoćne opreme kako bi održale isti nivo pritiska.

Jednostavno rečeno, iranski cilj može biti prisiliti ratne brodove da se udalje, a ne nužno da ih unište.

A upravo ovdje se nalazi širi strateški značaj ove dinamike. Nakon američkog neuspjeha da prisili Iran na kapitulaciju u 40-dnevnom ratu, osnovna logika sukoba pomjerila se prema nadmetanju u izdržljivosti. Washington pokušava ugušiti glavne iranske ekonomske arterije putem sve strožije pomorske blokade, nadajući se da će izazvati unutrašnji slom. Teheran se, s druge strane, usredotočuje na zaobilaženje sankcija i blokade, istovremeno vodeći iscrpljujući rat oslanjajući se na ekonomsku otpornost. Stoga, ako američki ratni brodovi postepeno budu potiskivani sve dalje bez pretrpljene katastrofalne štete, Washington će se suočiti sa sve težim pitanjem: kako održati istu blokadu s veće udaljenosti, a da pritom ne eskalira sukob u veći rat?

Iran se, u suštini, može usredotočiti ne na direktno uništavanje američke moći, već na ograničavanje slobode njenog manevrisanja.

Upravo tu logika postepenog pritiska dolazi do punog izražaja. Jedan napad možda neće donijeti odlučujući rezultat. Ali ako ponovljeni napadi dosljedno prisiljavaju američke komandante da prilagođavaju svoj odbrambeni položaj, pomjerajući ratne brodove sve dalje i produžavajući linije snabdijevanja, kumulativni učinak može biti daleko značajniji od ishoda bilo kojeg pojedinačnog sukoba.

Posmatrano iz ove perspektive, glavno bojište više nije samo prostor oko samih ratnih brodova, već udaljenost između njih i moreuza.

Ključna stvar je da svaki metar ili kilometar za koji američka flota bude prisiljena da se povuče možda neće odmah prekinuti blokadu, ali ako se ovaj trend nastavi, on će postepeno umanjivati njenu efikasnost. Amerika će i dalje zadržati sposobnost udara, ali će isti nivo pritiska morati projicirati sa veće udaljenosti.

Iran, s druge strane, uživa geografsku prednost u vodama u blizini svojih obala i Hormuškog moreuza. Što se američke snage više potiskuju prema van, ta relativna prednost postaje veća, jer Iran može iskoristiti dubinu svog kopnenog prostora, obalske odbrambene sisteme, mreže za nadzor, projektile i bespilotne letjelice kako bi povećao cijenu svakog američkog pokušaja povratka u bliže područje.

Zbog toga, ako je cilj Teherana razbijanje blokade, on je ne mora uništiti odjednom. Dovoljno je da je potiskuje korak po korak.

U ovom scenariju linija blokade, koja je u početku bila postavljena na maloj udaljenosti, mora se postepeno premještati prema udaljenijem obodu. Međutim, kako bi nadoknadila povećanu udaljenost, Amerika će morati uvesti više aviona i sistema većeg dometa. Može preoblikovati svoju formaciju, dovesti dodatne nosače aviona, rasporediti avione većeg dometa ili prebaciti veći dio operacija na kopnene baze. Ali sve to povećava troškove i operativnu složenost.

Od ovog trenutka glavna bitka vodit će se oko toga koja će strana uspjeti uspostaviti geometriju bojišta u svoju korist.

Ako Washington može zadržati svoje ratne brodove na većoj udaljenosti i istovremeno održavati efikasan pritisak, blokada opstaje. Ali ako Iran, kroz postepeno povećavanje pritiska, uspije još više pomjeriti sigurnu udaljenost američkih snaga, blokada će se postepeno pretvarati iz operacije koja se oslanja na djelovanje iz neposredne blizine i veliki pritisak u operaciju koja je udaljenija, skuplja i složenija.

U tom slučaju, čak i bez potapanja ijednog broda, dogodit će se velika promjena: SAD više neće moći primjenjivati isti nivo pritiska koristeći svoju prvobitnu formaciju.

Zbog toga se iranski uspjeh ne bi trebao mjeriti samo brojem ispaljenih projektila ili štetom nanesenom američkim ratnim brodovima. Mnogo važniji pokazatelj jeste sljedeće pitanje: nakon svakog novog kruga napada, jesu li američki ratni brodovi bili prisiljeni povećati udaljenost?

Ako je odgovor potvrdan, onda se može reći da iranska strategija oko Hormuškog moreuza postepeno stvara operativnu tampon-zonu, područje u kojem ulazak američkih snaga i njihovo dugotrajno prisustvo nose sve veći, pa čak i previsok rizik.

Na kraju, ova bitka se više odnosi na potiskivanje američkih ratnih brodova unazad nego na njihovo potapanje.

U takvom kontekstu, svako povlačenje ratnih brodova predstavlja taktički uspjeh Irana, a ako se povlačenja pretvore u kontinuiran proces, kombinacija taktičkih uspjeha može prisiliti Sjedinjene Američke Države na stratešku promjenu geometrije svoje pomorske blokade.

PISjournal