Netanyahuov ured izdao saopštenje o putovanju u UAE

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA) - ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua potvrdio je jutros, u utorak, vijest o putovanju u UAE i objavio da je svrha putovanja jačanje bilateralnih odnosa i rješavanje regionalnih izazova.

Prema saopštenju, Netanyahuova supruga Sara, šef Izraelskog vijeća za unutrašnju sigurnost, i direktor Mossada Roman Hoffman, zajedno s drugim režimskim zvaničnicima, pratili su Netanyahua na putovanju.

Netanyahuov ured je također negirao izvještaj koji je objavio Associated Press.

Ranije je Associated Press, pozivajući se na obaviještene izvore, izvijestio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu zatražio od predsjednika UAE Mohammeda bin Zayeda Al Nahyana da demantuje izvještaj objavljen tokom njegove nedavne tajne posjete zemlji o njegovom prethodnom upozorenju na operaciju Oluja Al-Aksa.

Prema izvještaju, Netanyahu je zatražio od predsjednika UAE da demantuje nedavni izvještaj lista Haaretz da je Mohammed bin Zayed obavijestio Netanyahua o mogućnosti operacije prije operacije 7. oktobra 2023. godine.

Netanyahuov ured je prethodno demantovao izvještaj, tvrdeći da su izraelski mediji "izmislili lažnu priču protiv premijera" koja se nikada nije dogodila.

Izraelski TV Channel 14 izvijestio je, pozivajući se na zvaničnika Emirata, da su predstavnici nekoliko arapskih zemalja, uključujući Saudijsku Arabiju, prisustvovali sastanku premijera Benjamina Netanyahua i predsjednika UAE Mohammeda bin Zayeda u Abu Dhabiju u nedjelju.

Prema izvještaju, sastanak je održan na Netanyahuov zahtjev. Sastanak je održan u dva dijela, jedan između predstavnika Izraela i UAE, a drugi uz prisustvo predstavnika arapskih zemalja, uključujući Saudijsku Arabiju.

Na sastanku su razmatrana tri pitanja: nastavak sigurnosne saradnje, uključujući i saradnju u oblasti protivvazdušne odbrane poput Iron Dome-a, nastavak sukoba s Iranom i Ansarallahom, te stvaranje zajedničke koalicije koja će vjerovatno biti protiv Irana.