Zemlja čiji se narod ne boji uspostavljanja Istine je prva svjetska sila prema Božijem zakonu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Zaista smo poslali Musaa s našim znakovima: Izbavi svoj narod iz tmina na svjetlo i podsjeti ih na Allahove dane;

Prvi dani mjeseca Mehra (kraj septembra) podsjednik su na Božije dane i veliku i vječnu pojavu snažne osmogodišnje svete odbrane iranske nacije u Prvom nametnutom ratu. U tim danima, tople zrake sunca Revolucije sijale su diljem Irana i ispunjavale zemlju lijepim osjećajem nacionalne solidarnosti i odanosti školi i putu revolucionarnog islama otapajući led stare i nove arogancije i kolonijalizma. Tih dana, grupa iranskog naroda sjećala se iskustava od prije dvadeset i nešto godina: zlobnih namjera kolonizatora i događaja povezanih za nacionalizaciju naftne industrije kao i američkog puča. Drugi su o njima slušali na vijestima, a mnogi od njih su vrlo dobro osjetili stvarnost strane dominacije nad našom zemljom i šta joj je ona učinila. Ali, dani prije toga, bili su crni dani u kojima su ambasadori arogantnih vlada diktirali šahu ove zemlje šta smije, a šta ne smije, a on je, drage ili loše volje, to sprovodio sve dok velika revolucija iranskog naroda pod vodstvom Imama Homeinija nije poremetila to stanje. Ti crni dani su se posredstvom te Revolucije pretvorili u sjajne dane uspostave Islamske Republike Iran. To je vrlo teško palo dominantnim silama koje su gajile pohlepu prema bogatsvima ove zemlje i koje su godinama činile različita zla njenom narodu kako bi ih prisvojile. Stoga su od tada uposlili sve svoje napore da vrate tok tekuće rijeke revolucionarnog naroda prema prošlosti, a Prvi nametnuti rat je njihova najvažnija mjera u prvoj deceniji blagoslovljenog života Islamske Republike.

Iz vatre tog rata, koju je zapalila antinarodna ba’asistička stranka nadajući se da će za nekoliko dana ratovanja jednostavno ostvariti pobjedu, islamski poredak je ustao hrabriji i snažniji nego prije; poput feniksa, glasniji i leteći visočije nego prije, a ta karakteristika postala je trajna za ovaj poredak u narednim događajima koje je neprijatelj priredio.

Ti dani kada je neprijatelj ove nacije učinio da nad njom vladaju njegove sluge i sprovodio novi oblik kolonijalizacije, zahvaljujući Revoluciji i podizanju zastave islama i džihada u kontekstu nametnutog rata, pretvorili su se u slavne dane koji i dalje, 38 godina nakon njihovog završetka, kada razmotrimo detalje događaja i iskrene iskaze preživjelih, sadrže primjere koji nas uče lekcijama o bogosluženju, hrabrosti, otporu, moralu i humanosti i koje sjaje poput sjajnih zvijezda u mračnoj historiji naše zemlje.

Ti dani kada je, na početku invazije sljedbenika hegemonijskog sistema, naša zemlja od tiranskog režima naslijedila prazne ruke da se brani od mnogih prijetnji, zahvaljujući uspostavljanju Istine i Božanskoj pomoći, sada su postali dani kada sami agresori, a ne njihovi sljedbenici, traže utočište od napada boraca islama i preklinju za obustavu rata.



Oni dani u koje bi željeli vratiti našu zemlju bili su dani puni zaostalosti, poniženja, zavisnosti i sramote Irana u islamskom svijetu; a ovi dani u kojima živimo puni su napretka, dostojanstva, nezavisnosti i visokog ugleda u islamskom svijetu, pa čak i u cijelom svijetu. Danas nas neki smatraju četvrtom supersilom na svijetu. Naravno, to kažu na osnovu svjetovnih proračuna; ali Božiji proračuni zemlju koja za sebe vjeruje da pripada čistoj Porodici Poslanika Muhameda (Allahov mir i blagoslov neka su na njega) i čija joj je većina stanovništva odana i ne boji se uspostaviti Istinu, smatraju prvom silom na svijetu.



U to vrijeme, dva mora na jugu Irana bila su igralište neprijateljskih snaga, ali ovih dana, zbog bolnih udaraca koje su primili od hrabrih ratnika i čuvara Hormuškog moreuza, oni ne napreduju dalje od Arapskog mora. Kad god su preuzeli ovaj rizik, nanijeli su štetu sebi; i neće potrajati mnogo da se i Arapsko more isprazni od njih.



To su bili dani kada su tlačitelji, kroz psihološke operacije i zastrašivanja, praznili ulice glavnog grada i izvodili puč protiv težnje ove nacije za nezavisnošću, a nakon toga su 25 godina pljačkali bogatstvo ove zemlje. Ali ovih dana, sedam mjeseci, naši sunarodnici su ukrašavali trgove i ulice širom zemlje svojim odgovornim i strastvenim prisustvom, podržavajući borce islama i plašeći neprijatelje, baš kao što je više od 30 miliona Iranaca najavilo svoju spremnost za žrtvu, i kada je za određenu organizaciju bila potrebna ponovna najava njihovog prisustva, samo u prvih 100 minuta, više od 500.000 ljudi popunilo je traženi kapacitet. Trenutno, širom islamskog Irana, koji je ukrašen prisustvom Iranaca iz različitih etničkih grupa, postoje objave različitih spremnosti, posebno oružane spremnosti, za mejdan koji će im donijeti slavu, a sramotu njihovim neprijateljima.



Bilo je dana kada je element hrabrosti naroda ove zemlje bio poznat po njenim muškarcima; ali sada se nalazimo u danima kada žene nadmašuju muškarce u nekim oblastima hrabrog prisustva.



Bilo je dana kada je neprijatelj pokušavao stalno slabiti društveni oslonac islamskog poretka, ali ovih dana, različiti segmenti društva, s očiglednim razlikama, vrše pritisak za očuvanje svojih ispravnih stavova, uključujući i očuvanje blagoslovljenog Hormuškog moreuza.



Ovo poređenje između prošlosti i sadašnjosti može se dodatno pojašnjavati, ali jednom riječju, ja, kao osoba koja služi dragom narodu Irana, izjavljujem da su ti protekli dani u koje se naš neprijatelj želi vratiti prošli i da se nikada neće ponoviti. I naravno, moram vas s bolom i tugom podsjetiti da u ovim danima nedostaju veliki Homeini i veliki Hamenei, dragi šehid, neka im se Bog smiluje, čijem vođstvu zemlja danas duguje svoju slavu. Ali zahvaljujući vrijednom blagu koje su u okviru svojih briljantnih i upućujućih riječi i djela ostavili sljedbenicima, budući dani bit će mnogo slavniji od ovih dana. Jer, feniks koji se uzdigao iz pepela Prvog nametnutog rata sada je usljed pritisaka neprijatelja, posebno u dva posljednja nametnuta rata, narastao toliko da sjena njegovog leta pada i na neprijateljske teritorije.

Ovom prilikom je vrlo prikladno obilježiti drugu godišnjicu šehadeta arapskog heroja i velikog simbola Fronta otpora, velikog šehida sejjida Hassana Nasrallaha, neka mu se Bog smiluje, onoga ko je imao iskrene dobre namjere za svoju naciju i svoju školu, i čije su iskreni i prijemčivi govori i hrabri postupci ojačali srca njegovog naroda, pa čak i slobodnih ljudi svijeta; onoga ko je uzdigao ime Libana, male zemlje koja je godinama bila dvorište nekih sila; onoga čija su pobjeda i trijumf bili njegovi stalni pratioci, i bez sumnje, kroz cijelu historiju Levanta, nakon poslanika i njihovih nasljednika, nijedan čovjek njegove veličine nikada nije živio na tom drevnom području. I naravno, sada je njegov slavni barjak u rukama šejha Naima Kasema, neka ga Bog zaštiti, koji hrabro nastavlja njegov put na čelu snažnih redova Hezbollaha inspirisanih Ašurom.

Ovi dani u Libanu, u povijesti i već sada, su značajni i slavni dani za njega i sve borce otpora, i ponižavajući i u konačnici poražavajući dani za one koji su, suočeni s cionističkim neprijateljem, položili svoje nade u lažna obećanja svojih tlačitelja i zlobnika. Oni će, za razliku od šehida vođe otpora i sejjida Hashema Safiuddina, i sadašnjih boraca otpora, koji će sjati poput sjajnih zvijezda u nastavku vremena i biti vodiči zbunjenih putnika, uskoro biti ukopani i zaboravljeni na prvim stranicama historije, a kad god ih se bude sjećalo u budućnosti, bit će podsjetnici na zlo, bezobzirnost, a možda čak i izdaju.





Na kraju, nadam se da će, uz stalnu Božiju milost i posebne molitve našeg Imama vremena, neka Allah ubrza njegov dolazak, iranski narod i svi prijatelji otpora doživjeti ništa drugo osim pobjede, uspjeha i dostojanstva, a njihovi neprijatelji ništa osim poraza i poniženja, Allahovom milošću i pomoći.





Sejjid Modžtaba Huseini Hamenei



28.9.2026.