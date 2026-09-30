Prema podacima Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - ekonomske studije i dokumentovani podaci, uključujući brojke iz projekta Watson Instituta za međunarodne poslove na Univerzitetu Brown, pokazuju da su ukupni troškovi Washingtonovih ratova i stranih operacija od 11. septembra premašili 8 biliona dolara, a ovi troškovi su u potpunosti finansirani kroz obveznice i akumulaciju složene kamate u obrascu poznatom kao "ratovi kreditnim karticama".

Slučaj okupacije Iraka nakon 23 godine je najveći fokus ove historijske erozije.

Izvještaj Wall Street Journala potvrđuje da je Washington potrošio oko 1,7 biliona dolara na svoje direktne vojne operacije na iračkom tlu.

Finansijski proračuni pokazuju da stvarni troškovi, uključujući dugoročne posljedice, uključujući medicinsku njegu veterana i akumulaciju kamata na bankarske kredite, prelaze 2,8 biliona dolara, što je prisililo američke poreske obveznike da finansiraju neuspjeli vojni eksperiment sa "nultim povratom investicije" i Washington je, nakon opsežne strukturne erozije, primoran da objavi vojno povlačenje.

Ove vojne avanture postale su neviđena kriza u budžetu za 2026. godinu, što su dokumentovali Ministarstvo finansija i kongresni odbori.

Javni dug raste zapanjujućom brzinom od 7,35 milijardi dolara dnevno (oko 85.000 dolara u sekundi). U međuvremenu, godišnje otplate duga i kamata premašile su 1,2 biliona dolara, prvi put premašivši godišnji vojni odbrambeni budžet od 1,15 biliona dolara. Washington je zaglavljen u začaranom krugu zaduživanja isključivo radi plaćanja „mrtvih“ kamata.

Suočen s ovom gušljivom finansijskom krizom, ekonomski stručnjak Faleh al-Zubaidi izvijestio je o ozbiljnim potezima američkih kompanija da nametnu svoju apsolutnu dominaciju nad stubovima iračkog energetskog sektora i da pokušaju istisnuti međunarodne konkurente, posebno kineske i ruske kompanije, iz ugovora o investicijama i razvoju naftnih polja.

U intervjuu za Al-Ma’alumah, Al-Zubaidi je rekao: Američke kompanije koje posluju u ovoj zemlji primaju između 20 i 25 dolara za svaki barel nafte koja se ekstrahuje i izveze.

Naglasio je da ove velike sume i ogromni profiti idu direktno Amerikancima kako bi se kompenzirali gubici i troškovi vojne okupacije koju Washington trpi već 23 godine.

Ovi konzistentni podaci pokazuju da američko carstvo sada plaća cijenu za svoje vojne intervencije i stranu agresiju sveobuhvatnom strukturnom erozijom domaće ekonomije.

Vojna moć zemlje nije uspjela zaštititi svoju finansijsku stabilnost i danas koristi oružje zastrašivanja i ekonomske ucjene kako bi pljačkala bogatstvo nacija i otimala iračku naftu kao posljednje sredstvo za odgađanje neizbježnog finansijskog kolapsa.