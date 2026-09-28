Jemenski pravni centar osudio napad na pijacu Taiz; sedam šehida i 40 povrijeđenih

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), Centar za pravo i razvoj Ain al-Insaniyah objavio je u nedjelju sljedeće: Napad na trgovačke radnje na centralnoj pijaci Taiza u području Mafraq al-Mawiyyah rezultirao je šehidskom smrću sedam građana i ranjavanjem 40 drugih, uključujući petero djece.

Napad se dogodio tokom agresije predvođene Saudijskom Arabijom na trgovačku pijacu koju su koristili civili i koja je bila dio ekonomskih i uslužnih aktivnosti tog područja.

Centar je napomenuo da ubistvo ovog broja žrtava unutar trgovačke pijace izaziva ozbiljnu zabrinutost za sigurnost civila i civilnih područja.

Ponovljeno ciljanje pijaca i komercijalnih objekata, pored direktnih ljudskih gubitaka, dovodi do uništavanja izvora prihoda porodica koje zavise od ovih centara za svoju egzistenciju.

Centar Ain al-Insaniyah je napomenuo da je opasnost od ovog zločina udvostručena s obzirom na kumulativnu statistiku koju je centar zabilježio o žrtvama napada na jemenske pijace od početka saudijske agresije. Ovaj broj je dostigao 5.254 žrtve; uključujući 2.139 šehida, od kojih je 496 djece, i 3.115 ranjenih, od kojih je 407 djece.

Centar je naglasio da ova statistika pokazuje razmjere humanitarnih gubitaka uzrokovanih saudijskom agresijom na tržnice, područja i civilna područja. Tržnice su neophodna mjesta za život građana, poslovanje i zadovoljavanje potreba i izvora prihoda porodica.

Dodao je: Napad na civile unutar komercijalne tržnice ne bi se trebao smatrati prolaznim zločinom, jer ima humanitarne i ekonomske posljedice za žrtve i njihove porodice. Svaka smrt znači gubitak člana porodice, a svaka povreda ostavlja zdravstvene i humanitarne posljedice za njih same i njihove porodice. Uništavanje komercijalnih prodavnica također dovodi do gubitka izvora prihoda za porodice koje su potpuno ovisne o njima.

Centar Ain Al-Insaniyah smatra saudijski režim odgovornim za ovaj zločin i kršenja koja su rezultat kontinuirane eskalacije, te pozvao na nezavisnu i transparentnu istragu kako bi se utvrdile razmjere napada na centralnu pijacu Taiza, institucije odgovorne za izdavanje i provođenje ovog napada, te garantovala prava žrtava i njihovih porodica na pravdu, pravičnost i odštetu.

Centar je pozvao Ujedinjene nacije i međunarodne i pravne institucije da dokumentuju incident na pijaci Taiz i druge brutalne zločine protiv civila i civilnih objekata u Jemenu, naglašavajući da se žrtve ne bi trebale tretirati kao brojevi u izvještajima. Odgovornost se mora osigurati za svako ozbiljno kršenje međunarodnog humanitarnog prava koje se dokaže nezavisnim istragama.

Centar je također pozvao međunarodnu zajednicu da zauzme jasan stav o ciljanju pijaca, domova i civilnih objekata, upozoravajući da će nastavak ovih zločina i ubijanje civila, uključujući žene i djecu, pogoršati humanitarnu situaciju i povećati gubitke jemenskih porodica.

Centar Ain Al-Insaniyah je zaključio naglašavajući važnost nastavka dokumentiranja i očuvanja dokaza vezanih za žrtve i štetu na civilnim objektima, smatrajući to osnovom svakog daljnjeg puta ka odgovornosti i pravdi. Centar je naglasio da će posljedice ovih zločina ostati u životima žrtava, njihovih porodica i pogođenih lokalnih zajednica.