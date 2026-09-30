Trump opet ponovio ispraznu tvrdnju o porazu Irana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki predsjednik Donald Trump je u govoru u utorak naglasio da će Iranski rat biti zabilježen u historiji ove zemlje kao jedna od najvažnijih akcija, te rekao da će se ovaj rat uskoro završiti i da se Iran nalazi u vrlo ozbiljnoj situaciji.

Nastavljajući svoj govor o Iranu, rekao je: "U narednim godinama, pisat će historiju naše zemlje i reći će da je Iranski rat bio jedna od najvažnijih akcija koje smo poduzeli."

Trump je nastavio naglašavajući da ovaj rat neće dugo trajati, dodajući: „Iranski rat će se završiti vrlo, vrlo brzo.“

Američki predsjednik je također izjavio u vezi s iranskim nuklearnim programom: „Iran nikada neće dobiti nuklearno oružje; oni su u vrlo lošoj situaciji, vrlo lošoj situaciji. Ovo će se uskoro završiti.“

Iran godinama izjavljuje da je njegov nuklearni program mirnodopski i da nema namjeru proizvoditi nuklearno oružje. Ali Sjedinjene Američke Države, jedan od najvećih svjetskih vlasnika nuklearnog oružja, dva puta su u protekloj godini napale iranska nuklearna postrojenja, koja su pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju.