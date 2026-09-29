Nacionalni protesti u Maroku protiv normalizacije odnosa sa cionističkim režimom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Al-Arabi Al-Jadeed je u ponedjeljak izvijestila da je Maroko posljednjih dana svjedočio nacionalnim protestima na kojima su demonstranti pozvali na zaustavljanje procesa normalizacije odnosa sa Izraelom i snažniju podršku Palestini.

Trodnevnu protestnu kampanju, koja je završena u nedjelju, predvodio je Marokanski front za podršku Palestini i protivljenje normalizaciji.

Demonstracije su uslijedile nakon deklaracije od 16. septembra u New Yorku koju su potpisali marokanski ministar vanjskih poslova Nasser Bourita, njegov izraelski kolega Gideon Sa'ar i američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz, prema kojoj će Maroko i Izrael unaprijediti svoje urede za vezu na nivo ambasade i imenovati ambasadore.

Marokanski front za podršku Palestini saopštio je da su protesti imali za cilj skrenuti pažnju javnosti na korištenje ambasada, sporazuma i ekonomske razmjene za prikrivanje izraelske okupacije palestinskih teritorija.

Grupa je također pozvala političke stranke, sindikate, grupe civilnog društva i organizacije za ljudska prava širom Maroka da brane Palestinu i odupru se naporima da se normalizacija pretvori u društveni fenomen.

Maroko je normalizovao odnose s Izraelom u decembru 2020. godine, u okviru Abrahamovog sporazuma, koji su posredovale SAD. Bila je jedna od četiri arapske zemlje koje su te godine normalizovale odnose s Tel Avivom, zajedno s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom i Sudanom.

Od tada, Izrael i Maroko održavaju urede za vezu u Rabatu i Tel Avivu, a planirano unapređenje ovih ureda u ambasade označava daljnje produbljivanje diplomatskih odnosa između dvije strane.

Moaz Al-Hajri, nacionalni koordinator Marokanskog fronta za podršku Palestini, osudio je nedavni potez, kao i planove za preseljenje izraelskog ureda za vezu u ulicu Mahdi Ben Barka u Rabatu, opisujući izbor ove lokacije kao „provokativan čin protiv marokanskog naroda i uvredu sjećanja na šehida Mahdija Ben Barku“.

Ben Barka bio je istaknuta marokanska opoziciona ličnost koji je nestao u Parizu 1965. godine. Izraelski novinar i autor Ronen Bergman iznio je 2018. godine nove tvrdnje o njegovom nestanku u svojoj knjizi „Prvo ustani i ubij“.

Na osnovu istraživanja i intervjua s izraelskim obavještajnim agentima koji su bili uključeni u planiranje otmice Ben Barke, Bergman je zaključio da ga je Mossad pronašao na zahtjev marokanske obavještajne službe i pomogao im u planiranju atentata, koji su na kraju izvršili marokanski agenti i francuska policija. Mossad je potom preuzeo odgovornost za zbrinjavanje njegovog tijela.