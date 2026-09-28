Iranska ambasada: Trumpov moreuz je otvoren, Hormuški moreuz nije!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), X-račun Ambasade Islamske Republike Iran u Zimbabveu, kao odgovor na ponovljenu tvrdnju Trumpa i njegovih vladinih zvaničnika da je Hormuški moreuz otvoren, objavio je u sarkastičnoj poruci: "Trumpov moreuz je otvoren, ali Hormuški moreuz je zatvoren." Jučer, samo nekoliko sati prije otvaranja globalnih tržišta, visoki američki zvaničnici su u uzastopnim intervjuima usmjerenim na kontrolu cijena nafte više puta tvrdili da je Hormuški moreuz otvoren.

Američki ministar finansija Scott Bessant ponovio je Trumpovu tvrdnju, rekavši: "Iran kaže da će, ako se postigne dogovor, otvoriti Hormuški moreuz, ali Hormuški moreuz je otvoren."

Kako su se domaće kritike i pritisak na Trumpovu administraciju pojačali zbog povećanja cijena goriva i hrane u Sjedinjenim Državama nakon rata s Iranom, on, koji je u svojim zabludama promijenio naziv Hormuškog moreuza u Trumpov moreuz, ponovio je ove tvrdnje još jednom u subotu objavljivanjem lažne slike.