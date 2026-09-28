Izrael zabrinut zbog turskog uticaja u Libiji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pozivajući se na cionistički medij "Walla", izraelski odjel za vojnu obavještajnu službu, strana obavještajna služba Mossad i pomorska obavještajna služba režima pažljivije prate razvoj događaja u takozvanom "libijskom koridoru" i prisustvo Turske u zemlji.

Prema izvještaju, sporazum između Turske i Libije mogao bi spriječiti ili barem poremetiti implementaciju plinovoda s okupiranih teritorija do Kipra, Grčke, a zatim Evrope.

Hebrejski medij tvrdi da visoki izraelski sigurnosni zvaničnici smatraju da su turske akcije u regiji dio napora za ograničavanje i izolaciju cionističkog režima.

Prema izvještajima iz izraelskih izvora, Turska trenutno ima zračno i pomorsko prisustvo u Libiji, a tamo su stacionirani i njeni vojni savjetnici. Visoki turski komandanti također redovno putuju u Libiju.

Vijest dolazi u trenutku kada su se tenzije između Ankare i Tel Aviva posljednjih dana povećale zbog događaja u Gazi i Siriji, a Tel Aviv tvrdi da Turska pokušava produbiti svoj utjecaj u regiji protiv izraelskih interesa.