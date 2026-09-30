Nemamo apsolutno nikakvo povjerenje u odluku SAD-a o potpunom povlačenju iz Iraka / Nijedna sila ne može razoružati otpor

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), danas, 30. septembar, je datum povlačenja američkih okupacijskih snaga iz Iraka. Shodno tome, sve strane okupacijske snage moraju napustiti iračko tlo, a sigurnost Iraka mora osigurati centralna vlada zemlje, a sve iračke oružane snage moraju predati svoje oružje iračkoj vladi.

Međutim, Wall Street Journal je izvijestio, pozivajući se na zvaničnika Pentagona, da će Sjedinjene Države zadržati dio svojih obavještajnih i izviđačkih kapaciteta u Iraku, te da će određeni broj američkih odbrambenih sistema i strijelaca ostati da štite diplomatske objekte i misije zemlje u Iraku.

Prema međunarodnim posmatračima, ako američki "izlazak" iz Iraka treba biti stvaran, održavanje obavještajnih i izviđačkih kapaciteta unutar zemlje dovodi ovu tvrdnju u pitanje, jer su obavještajni i izviđački rad dio sposobnosti vojske da prati i kontroliše sigurnosna dešavanja.

U intervjuu s novinarom ABNA-e, Seyyed Abbas al-Moussawi, predstavnik generalnog sekretara Korpusa islamske revolucionarne garde u Iranu, objasnio je nedavna dešavanja u Iraku, uključujući povlačenje američkih snaga iz Iraka, poziv na razoružanje otpora i američki potez ograničavanja iranskih letova u Irak.

Govoreći o približavanju datuma povlačenja američkih snaga iz Iraka, Hojjatoleslam Seyyed Abbas Mousavi, predstavnik generalnog sekretara Nujabe u Iranu, rekao je: Nemamo apsolutno nikakvo povjerenje ni u jednu odluku Amerike i ne vjerujemo obećanjima Velikog Sotone.

Naglasio je: Pažljivo pratimo situaciju i potpuno smo spremni.

Govoreći o američkoj zavjeri za razoružavanje otpora, predstavnik generalnog sekretara Nujabe u Iranu rekao je: Mnogo puta smo rekli i naglašavamo cijelom svijetu da iračke grupe otpora koje su nepokolebljive na putu Wilayat al-Faqih, posebno pokret Nujaba i iračke brigade Hezbollaha, hodaju putem velikog mučenika, Imama Hamneija i njegovog pravednog sina, te dragulja Libanona i gospodara mučenika osovine otpora, šehida Sayyida Hassana Nasrallaha (neka Bog bude zadovoljan sa svima njima).

Izjavio je: Nijedna sila na svijetu nije bila u stanju razoružati otpor, i ovo sveto oružje neće biti predano osim žrtvovanjem života i duše, i neće biti predano osim u čistu ruku Imama Mehdija (neka Bog ubrza njegov povratak), bez obzira koliko vremena bude potrebno.

Musavi je napomenuo: Ovo oružje će ostati u rukama pouzdanih pojedinaca prije i poslije ovog datuma, i do pojave Imama Mehdija (mir neka je s njim).

Predstavnik generalnog sekretara Nujabe u Iranu izrazio je žaljenje zbog nedavne akcije iračke vlade u poslušnosti i predaji američkom maltretiranju i zatvaranju iračkih aerodroma za iranske letove, rekavši: Ovo je nezakonita odluka koja ne odražava mišljenje iračkog parlamenta, iračkih političkih snaga, mudrih vjerskih vlasti ili ponosnog naroda Iraka, i ova akcija je jednostavno nepravedna i jednostrana odluka.

Musavi je rekao: Svi Iračani svih vjerovanja i orijentacije izrazili su svoje protivljenje kroz ljutite demonstracije, proteste i izjave.

Rekao je: „Stav našeg naroda o ovom pitanju je jedinstven, osuđujemo ovu nepravednu i jednostranu odluku i protivimo se svakoj akciji koja se preduzima bez nacionalnog konsenzusa.“

Mousavi je zaključio rekavši: „Protivimo se svakom intenziviranju opsade Irana, naše druge zemlje, naše vjerske braće, i smatramo da su ove akcije zavjera Sjedinjenih Država s ciljem stvaranja podjele između dvije bratske nacije Irana i Iraka, te to oštro osuđujemo.“