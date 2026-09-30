Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Korpus islamske revolucionarne garde objavio je tekst svog pisma američkom narodu.

Dio pisma glasi:

Odvojite se od okupatora Palestine, koji moraju otići odatle i vratiti se u svoje zemlje, sviđalo im se to ili ne! Možemo mirno koegzistirati zajedno.

"Ostavite po strani buntovnu, djecoubilačku, pohotnu i besmislenu vladu, prepustite svoje poslove intelektualcima umjesto nasilnicima i podsjetite ih da se svijet promijenio.

Ljudi svijeta su se probudili i era pljačke bogatstva nacija silom bajoneta je završena; ovo stoljeće je stoljeće trijumfa volje nacija. Nastavak ovog nehumanog puta značit će bolnu sudbinu za Ameriku; jer će dan potlačenih protiv tlačitelja biti mnogo teži od dana tlačitelja protiv potlačenih.

Prije 7 mjeseci, agresivna američka vojska, kršeći međunarodno pravo i čineći ratni zločin, započela je rat protiv Irana napadom na osnovnu školu Minab i ubivši 168 školske djece, a istovremenim napadom na ured imama Seyyeda Alija Hamneija, vođe Islamske revolucije, i ubistvom njega i njegove porodice, uključujući 14-mjesečnu unuku. Tokom ovog rata, do sada je ubijeno više od 3.600 ljudi, uglavnom civila, uključujući 400 djece, a uništeno je 8 univerziteta," Bombardovane su 3 bolnice i 8 škola.

Ako sumnjate u našu iskrenost, možete nakratko otputovati u bilo koji dio Irana, čak i u Hormuški moreuz, i sami provjeriti istinitost naših izjava.