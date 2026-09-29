Saopštenje Ureda generalnog sekretara UN-a o nedavnom sastanku Araqchija s Guterresom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ured generalnog sekretara UN-a izdao je u utorak ujutro saopštenje u vezi sa sastankom između Antonia Guterresa i Seyyeda Abbasa Araqchija, ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran.

U saopštenju Guterresovog ureda navodi se da je tokom sastanka s Araqchijem na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u New Yorku pozvao na nastavak pregovora radi postizanja mira.

Prema Sputnjiku, u saopštenju se navodi: "On (Guterres) je pozvao strane da nastave ove napore i riješe preostale razlike pregovorima radi postizanja mira."

Shodno tome, Guterres i Araqchi su razmijenili mišljenja o sukobu u regiji, a generalni sekretar UN-a pozdravio je diplomatske napore uložene na marginama zasjedanja Generalne skupštine.