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Saopštenje Ureda generalnog sekretara UN-a o nedavnom sastanku Araqchija s Guterresom

29 septembar 2026 - 09:33
News ID: 1871435
Saopštenje Ureda generalnog sekretara UN-a o nedavnom sastanku Araqchija s Guterresom

ABNA24: Prema saopštenju Ureda generalnog sekretara UN-a, na sastanku sa Sayyedom Abbasom Araqchijem na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a, Antonio Guterres je naglasio potrebu za nastavkom diplomatskih napora i rješavanjem razlika putem pregovora, osvrćući se na dešavanja u regiji.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ured generalnog sekretara UN-a izdao je u utorak ujutro saopštenje u vezi sa sastankom između Antonia Guterresa i Seyyeda Abbasa Araqchija, ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran.

U saopštenju Guterresovog ureda navodi se da je tokom sastanka s Araqchijem na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u New Yorku pozvao na nastavak pregovora radi postizanja mira.

Prema Sputnjiku, u saopštenju se navodi: "On (Guterres) je pozvao strane da nastave ove napore i riješe preostale razlike pregovorima radi postizanja mira."

Shodno tome, Guterres i Araqchi su razmijenili mišljenja o sukobu u regiji, a generalni sekretar UN-a pozdravio je diplomatske napore uložene na marginama zasjedanja Generalne skupštine.

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