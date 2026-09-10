Volja iranskog naroda za otporom je ojačala / Nisam nigdje vidio znakove straha ili kolapsa

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Mir Masoud Hosseinian, ambasador Islamske Republike Iran u Tunisu, nakon povratka u Tunis, u govoru u kojem se osvrnuo na svoja zapažanja o situaciji u Iranu, izjavio je: Nakon putovanja od oko mjesec dana koje sam imao u Teheranu i nizu drugih gradova u Iranu, smatram svojom dužnošću da predstavim izvještaj o situaciji u zemlji i moralu naroda i zvaničnika u trenutnim okolnostima na osnovu mojih direktnih zapažanja.

Ova zapažanja pokazuju da se Islamska Republika Iran nije predala, suprotno proračunima neprijatelja i njihovoj propagandi, već nastavlja svoj put napretka sa čvršćom voljom i jačim duhom.

Iranski ambasador u Tunisu je nastavio: „Imao sam brojne sastanke i posjete u Teheranu i nizu drugih gradova i vodio sam bliske razgovore s političkim i ekonomskim zvaničnicima i raznim segmentima stanovništva. Ono što sam najviše primijetio na tim sastancima bila je ozbiljna, duboka i sveprisutna volja za otporom, čvrstim stajanjem i postizanjem pobjede.“

Pojasnio je: „Ni na jednom mjestu gdje sam bio prisutan nisam vidio nikakav znak straha, predaje ili pada morala; naprotiv, samopouzdanje, postojanost, kohezija i spremnost za odbranu zemlje i očuvanje nezavisnosti i nacionalnog dostojanstva bili su očigledni.“

Govoreći o uslovima u Iranu nakon nedavnog rata, Hosseinian je rekao: „Iran ne izgleda kao ratom razorena zemlja. Život u zemlji se nastavlja, ulice, pijace, zabavni i sportski centri su puni ljudi, a proizvodni i ekonomski centri nastavljaju svoje aktivnosti. Ljudi nastavljaju svoje svakodnevne živote uprkos nekim problemima, uključujući inflaciju.“

Dodao je: „Prirodno je da svaki rat u bilo kojem dijelu svijeta stvara probleme i poteškoće, ali ono što sam primijetio u Iranu primjetno se razlikovalo od slike koju neki mediji i propagandni tokovi predstavljaju o situaciji u Iranu.“

Govoreći o kontinuiranoj aktivnosti proizvodnih i ekonomskih sektora zemlje, iranski ambasador u Tunisu izjavio je: „Aktivnost ovih sektora ne može se smatrati samo rezultatom trenutnih uslova, već je ova situacija rezultat decenija iskustva, oslanjanja na sebe, ekonomskog otpora i napora za napredak pod sankcijama.“

Hosseinian je smatrao da su njegova najvažnija zapažanja o iranskoj društvenoj atmosferi „duh i društvena kohezija naroda“ i rekao: „Umjesto stvaranja podjele i razdora, strana agresija i napadi povećali su solidarnost među iranskim narodom. Ljudi se međusobno podržavaju više nego prije, a njihova osjetljivost prema nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i sigurnosti zemlje se povećala.“

Dodao je: „Gnjev i gađenje javnosti prema politikama Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima također su porasli zbog njihovih nehumanih postupaka, a iranski narod više nego ikad primjećuje jaz između tvrdnji ovih sila o ljudskim pravima i njihovog praktičnog ponašanja.“

Prisustvo naroda; izvan simboličnog pokreta

Iranski ambasador u Tunisu, osvrćući se na prisustvo ljudi na ulicama i trgovima glavnih gradova, izjavio je: Prisustvo ljudi na ulicama i trgovima i njihova podrška zemlji i oružanim snagama prevazilazi simbolični pokret i pokazuje dubinu nacionalnih osjećaja i odlučnost društva da brani nezavisnost i suverenitet zemlje.

U drugom dijelu svog govora, Hosseinian je opisao američke akcije protiv Irana kao „direktno kršenje nacionalnog suvereniteta i kršenje principa i pravila međunarodnog prava“ i rekao: „Napad na iransku infrastrukturu i tankere za naftu, a posebno raketni napad na luku na jugu Irana, koji je doveo do mučeništva nevinih žena, muškaraca i djece, ratni je zločin, a njegovi počinioci i komandanti moraju biti procesuirani na međunarodnom nivou.“

Puna spremnost oružanih snaga

Naglasio je: Islamska Republika Iran je više puta najavila da neće dozvoliti nikakvu agresiju na svoju teritoriju, suverenitet i sigurnost, a iranske oružane snage su na najvišem nivou spremnosti.

Iranski ambasador u Tunisu je dodao: Iranski odgovori na američke vojne položaje i baze u regiji i ciljanje neke napredne američke vojne opreme, iz iranske perspektive, ukazuju na odbrambenu sposobnost i moć odvraćanja zemlje.

Istovremeno, pojasnio je: Iranske reakcije nisu usmjerene na suverenitet, sigurnost i stabilnost susjednih zemalja, već su odgovor na izvore američkih prijetnji, a Iran pokušava imati najbolje odnose sa susjednim i muslimanskim zemljama.

Hosseinian je rekao: Iranski narod nije ratni huškač i ne želi rat, ali razlikuje mir od predaje i neće se predati agresiji. Iranski narod pozdravlja svako približavanje i interakciju zasnovanu na dobroj volji, ali ne smatra da je njihova nezavisnost i nacionalna sigurnost predmet pregovora.

Nastavio je: „Ono što sam primijetio u Iranu je zemlja koja, uprkos troškovima i teškoćama rata, nastavlja put života, proizvodnje, napretka i odbrane nacionalnih interesa, a vlada je također odlučnija da služi narodu i upravlja poslovima zemlje.