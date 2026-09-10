Libanska vlada je saučesnik u krvoproliću na jugu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Hassan Ezzedine, predstavnik frakcije "Lojalnost otporu" u libanskom parlamentu, naglasio je da su očigledni zločini izraelskog režima protiv libanskog naroda u područjima Mansourija, Zabdeena i Kafr Tabnita, posebno u gradu Kafr Roman, gdje su među žrtvama bila djeca i žene, usmjereni protiv političke vlade Libana; vlada koja nije izgovorila ni jednu riječ kao odgovor na ovaj incident i stoga je saučesnik u krvi koja je prolivena na tlu posljednjih dana.

Dodao je: Libanska vlada je saučesnik u svakoj kapi i svakoj mrlji krvi koja je prolivena na jugu, predgrađima, Beqai ili bilo kojem drugom dijelu Libana.

Ezzeddineove izjave date su tokom ceremonije u čast šehida "Hassana Wahida Al-Uzaira" koju je Hezbollah održao u kompleksu Imam Kazem (a.s) u području Haya Madi. Ceremoniji je prisustvovao niz naučnika, ličnosti i zvaničnika, porodice šehida i grupa stanovnika.

Ezzeddine je nastavio postavljajući nekoliko pitanja i rekao: Da li je libanska vlada pokušala ponovo ispitati i procijeniti političku scenu Libana i regije? Pogotovo jer Libanon ne živi odvojeno od dešavanja u regiji.

Dodao je: Da li je libanska vlada ponovo ispitala regionalnu scenu, a posebno dešavanja između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran? Da li je ova vlada prekinula direktne pregovore s "izraelskim" režimom, koji nisu dali apsolutno nikakve rezultate nakon nastavka cionističkih zločina?

Predstavnik frakcije Lojalnost otporu je primijetio: Što više ustupaka libanonska vlada daje neprijatelju, to će ovaj neprijatelj intenzivnije i okrutnije nastaviti svoje djelovanje na polju genocida, ubijanja, uništavanja i raseljavanja.

Rekao je: To znači da vlada i dalje insistira na svom stavu i želi nastaviti pregovore tokom kojih nije uspjela postići ni pravi prekid vatre ni prekid napada; a kamoli prekid operacija uništavanja, raseljavanja i činjenja masakra.

Ezzeddine je također naglasio: Danas Iran više ne igra ulogu isključivo na nivou samoodbrane, već brani sve slobodne, potlačene i časne ljude svijeta, bilo da se radi o vladama ili nacijama. Iran kaže "ne" Americi i njenoj dominaciji i hegemoniji nad ovom regijom.

Istakao je da su terorizam i stvaranje straha među vladama i narodima, koji su oduvijek bili povezani s američkim carstvom, pali i razbili se o stijenu iranskog otpora i stabilnosti, te rekao: Ovo nije jednostavna stvar, ali njene posljedice uključivat će strateške razvoje i rezultate na osnovu kojih će Iran postati najvažnija, najveća i najsposobnija zemlja u dva područja.

Ezzeddine je prvo područje smatrao povezanim s ulogom Irana u oblikovanju sigurnosti Perzijskog zaljeva i regije, te izjavio: Niko više ne može ignorirati Islamsku Republiku Iran.

U vezi s drugim područjem, također je rekao: Iran je postao velika, moćna i sposobna zemlja, posebno nakon što je prešao iz defanzivne u ofanzivnu poziciju; to jest, može ciljati pozicije i regije koje se smatraju prijetnjom za njega i odgovoriti na bilo kakvu agresiju ili zločin koji Sjedinjene Američke Države planiraju.

Predstavnik frakcije Lojalnost otporu dodao je: To znači da je Iran premješten na drugu poziciju i da će igrati ulogu u oblikovanju novog međunarodnog sistema zasnovanog na multilateralizmu, pravdi i humanosti.

Ezzeddine je također naglasio da će sve posljedice i rezultati trenutnih dešavanja u regiji utjecati na Liban, posebno s obzirom na to da je Iran dao prioritet Libanu i situaciji u zemlji u prethodnim ili budućim pregovorima.