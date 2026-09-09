Južnokorejci ispred američke ambasade: Nećemo učestvovati u ilegalnom ratu protiv Irana!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), desetine južnokorejskih građana u srijedu su pozvale svoju vladu da ne šalje snage u strateški važni Hormuški moreuz. Rat protiv Irana opisali su kao "ilegalni rat" Washingtona i osudili ga. Demonstranti ispred velikog kompleksa američke ambasade u Seulu držali su transparente sa sloganom "Ne pridružujte se agresivnom ratu".

Američki predsjednik Donald Trump već neko vrijeme vrši pritisak na svog istočnog saveznika Južnu Koreju da se pridruži ratu s Iranom.

Seul je prethodno razljutio Trumpa rekavši "ne", što je navelo predsjednika da pruži ruku prijateljstva Sjevernoj Koreji i usprotivi se daljnjim vojnim vježbama u koje je uključena Južna Koreja. Korejski demonstranti su na svom skupu skandirali "Ne možemo slati naše mlade ljude u More smrti", zahtijevajući da njihova zemlja ne učestvuje u agresivnom ratu SAD-a protiv Irana.

Južna Koreja je u petak objavila da razmatra pružanje "pomoći" SAD-u u Hormuškom moreuzu, pod uslovom da se ne ugrozi vlastita vojna spremnost zemlje. Iran je upozorio da bi se svako raspoređivanje trupa od strane Južne Koreje "smatralo direktnom podrškom strani odgovornoj za agresiju i imalo bi ozbiljne posljedice".

Jedan demonstrant na skupu, podržavajući stav Teherana, naglasio je da bi "kao što je Iran rekao, slanje naših snaga u regiju bilo direktno učešće u ilegalnom ratu". Dodao je da su SAD prekršile mnoge međunarodne zakone u svom ratu s Iranom, uključujući "bombardiranje osnovne škole i energetske infrastrukture".

Očajnički želeći otvoriti Hormuški moreuz, Trump je zatražio pomoć od svojih saveznika, ali je od većine njih naišao na "ne". Mnogi američki saveznici vjeruju da rat protiv Irana "nije njihov rat" i radije se klone eskalacije tenzija. Prema riječima stručnjaka, Trump je sada došao do "ćorsokaka" u ratu protiv Irana.