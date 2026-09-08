CNN: Washington razmatra smanjenje svog vojnog i obavještajnog prisustva na Bliskom istoku nakon rata s Iranom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - CNN je izvijestio da američki vojni i obavještajni zvaničnici razmatraju opcije za smanjenje vojnog i obavještajnog prisustva zemlje na Bliskom istoku nakon završetka rata s Iranom.

Prema CNN-u, ovi razgovori su još uvijek u neformalnoj fazi i nije izdat direktan nalog za sveobuhvatni pregled raspoređivanja američkih snaga u regiji; međutim, ove konsultacije pokazuju da se neki američki vojni i obavještajni zvaničnici pripremaju za mogućnost promjene politike administracije Donalda Trumpa i smanjenja američkog prisustva na Bliskom istoku nakon rata.

Prema izvještaju, SAD još uvijek imaju oko 50.000 vojnika raspoređenih na Bliskom istoku i imaju opsežnu vojnu opremu i kapacitete, uključujući dva nosača aviona i više od 12 razarača s navođenim raketama. U međuvremenu, brojni oficiri američke Centralne obavještajne agencije (CIA) koji su napustili regiju na vrhuncu sukoba ranije ove godine vratili su se na Bliski istok.

CNN je također izvijestio da američka vojska razmatra i načine za povećanje zaštite svojih preostalih snaga i objekata u regiji. Premještanje nekih objekata pod zemlju je među opcijama koje se razmatraju kako bi se suprotstavili mogućim napadima raketama i dronovima sličnim onima koje je Iran izveo tokom rata.

Prema izvorima koje je mreža navela, nedavni rat je otkrio ranjivost brojnih američkih vojnih i obavještajnih objekata na Bliskom istoku. Prema izvještaju, američki položaji u Bahreinu, Kataru, Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu bili su meta iranskih napada, a objekat američke Centralne obavještajne agencije u Rijadu je ozbiljno oštećen tokom jednog od ovih napada.

CNN je izvijestio, pozivajući se na američkog zvaničnika i bivšeg obavještajnog oficira, da je objekat CIA-e u Rijadu praktično uništen. U međuvremenu, američki zvaničnici razmatraju da ne obnavljaju neke uništene ili teško oštećene objekte i opremu zbog visokih troškova obnove.

Druga opcija koja se razmatra je smanjenje stalnog razmještaja američkih snaga i opreme u regiji, zadržavanje dijela njih unutar SAD-a i privremeno slanje na Bliski istok radi obavljanja specifičnih misija.

Prema izvještaju CNN-a, neki visoki zvaničnici Pentagona također pozivaju na smanjenje američkog vojnog prisustva u nizu zemalja Perzijskog zaljeva; pristup koji se provodi u okviru šire politike Washingtona o delegiranju više odgovornosti u oblasti odbrane regionalnim partnerima.

Međutim, izvori mreže naglasili su da još uvijek ne postoji jasan vremenski okvir za okončanje rata ili postizanje sporazuma s Teheranom, te da konačna odluka nije donesena o budućnosti američkog vojnog prisustva u regiji.

U tom smislu, načelnik operacija američke mornarice Daryl Cadle prošle je sedmice najavio da se američke snage neće vratiti u Bahrein, tradicionalni dom američke Pete flote, "u bliskoj budućnosti".

Izvještaj CNN-a dolazi u trenutku kada je nedavni rat između SAD-a i Irana, pored povećanja vojnih i sigurnosnih troškova Washingtona, otkrio i ranjivost američke vojne i obavještajne infrastrukture u regiji i intenzivirao debatu o budućnosti dugoročnog prisustva američkih snaga na Bliskom istoku.