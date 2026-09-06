Qaani: Odbrambena moć Otpora će dovesti do eliminacije cionističkog režima iz regije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), brigadni general Ismail Qaani, komandant Kuds snaga IRGC-a, osvrćući se na ulogu Hezbollaha u odnosima Libana i regije, naglasio je nastavak moći i efikasnosti Otpora te smatrao da je cionistički režim uhvaćen u niz dubokih kriza u raznim područjima.

General Ismail Qaani, navodeći da je Hezbollah u Libanu "snažno drvo s dubokim, uzvišenim i narodnim korijenima", naglasio je da je ovaj pokret postao nepromjenjiva stvarnost u Libanu i da će svakodnevno garantirati dostojanstvo i nezavisnost zemlje.

Komandant Kuds snaga IRGC-a dodao je da je Hezbollah na putu rasta i autoriteta, te da će njegov položaj biti viši i slavniji nego u prošlosti; pitanje koje, prema njegovim riječima, ukazuje na dubinu utjecaja i narodnu bazu otpora u Libanu.

Qaani je također izjavio, osvrćući se na sposobnosti otpora, da će operativna i obrambena moć otpora i Hezbollaha nesumnjivo dovesti do eliminacije cionističkog režima iz regije.

Nastavio je, osvrćući se na unutrašnje uvjete cionističkog režima, rekavši da se ovaj režim suočava s dubokim i raširenim krizama u vojnoj, sigurnosnoj, političkoj, ekonomskoj i moralnoj sferi, te da ga je kombinacija ovih kriza dovela na rub kolapsa.

Ove izjave dolaze u vrijeme kada su događaji u regiji i tekući sukob između cionističkog režima i grupa otpora još jednom istakli ulogu Hezbollaha i drugih pokreta otpora u sigurnosnim i političkim jednačinama regije.