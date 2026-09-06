Bernie Sanders: Trumpov katastrofalni rat protiv Irana uništava američku ekonomiju

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Bernie Sanders, nezavisni senator iz Vermonta, napisao je u subotu navečer na društvenoj mreži X: Trumpov ilegalni i katastrofalni rat u Iranu nije samo doveo do hiljada žrtava, već i teško uništava ekonomiju.

Dodao je: „Prosječna nacionalna cijena benzina nikada nije bila viša od 4 dolara po galonu tokom vikenda Praznika rada; danas je 4,15 dolara.“ Senator Sanders je naglasio: „Moramo odmah okončati ovaj rat.“

Američki mediji su ranije izvještavali da je cijena dizela u ovoj zemlji također prvi put dostigla neviđeni rekord od 5,85 dolara po galonu zbog rata iscrpljivanja protiv Irana; povećanje koje je povećalo troškove transporta, hrane i širokog spektra robe svakodnevne upotrebe i prenijelo ekonomski pritisak rata direktno na američke potrošače uoči izbora za Kongres na sredini mandata.

Prema Udruženju nezavisnih prodavača namirnica, gorivo čini oko 15 do 30 posto konačne cijene hrane. Dakle, rastući troškovi dizela često dovode do skuplje hrane, iako može proći neko vrijeme da se energetski šokovi prenesu kroz cijeli lanac snabdijevanja.

Hakim Jeffries, vođa demokratske manjine u Predstavničkom domu SAD-a, također je 4. septembra objavio da kritikuje ratnohuškačku politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa, navodeći da je agresivni i neopravdani rat SAD-a protiv Irana propao.