Strani plaćenici su gorivo sudanskog rata / Uloga UAE, Kolumbije, Čada i Libije u transferu snaga i oružja

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nezavisna i međunarodna misija UN-a za utvrđivanje činjenica u svom izvještaju je objavila da strana podrška jača vojne sposobnosti strana u sudanskom ratu i omogućava složene vojne operacije s teškim i katastrofalnim posljedicama po civile.

Izvještaj je dokumentovao intervenciju stranih strana i subjekata koji djeluju u nekoliko zemalja širom svijeta u regrutovanju, obuci i raspoređivanju stranih snaga za podršku pobunjenicima "Snaga za brzu podršku", kao i olakšavanje transfera oružja, municije i vojne tehnologije u Sudan i pružanje logističke podrške pobunjenicima.

Misija UN-a za utvrđivanje činjenica također je zaključila da postoje razumni dokazi i posredni dokazi koji podržavaju korištenje dronova isporučenih iz inostranstva od strane sudanske vojske u svojim operacijama.

Šef misije UN-a za utvrđivanje činjenica, Mohamed Shandi Osman, rekao je: "Posljedice ove strane podrške najteže osjećaju sudanski civili, koji plaćaju cijenu napada na domove, bolnice, škole, tržnice i skloništa."

Misija UN-a je saopštila da je dokumentovala raspoređivanje oko 2.000 bivših kolumbijskih vojnih izvođača radova u Sudan, koji su direktno uključeni u upotrebu borbenih dronova, artiljerije i naprednog oružja u Sudanu, zajedno sa "snagama za brzu podršku" u Darfuru i Kordofanu.

UN je saopštio da ima dokaze da privatni subjekti koji djeluju u zemljama, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Kolumbiju, koriste granične prelaze u Čadu, jugoistočnoj Libiji i somalskom gradu Bosaso kako bi olakšali kretanje osoblja, obuke, oružja i logističkih zaliha za snage brze podrške u Sudanu.

Istražitelji UN-a pozvali su zemlje širom svijeta da provedu embargo na oružje nametnut regiji Darfur, provedu potrebne istrage protiv institucija i pojedinaca uključenih u ilegalne mreže podrške i ojačaju mjere odgovornosti. Također su pozvali Vijeće sigurnosti UN-a da proširi embargo na oružje kako bi obuhvatio cijelu zemlju Sudan.

Mohamed Shandi Osman, navodeći da je međunarodna zajednica primila više upozorenja o situaciji u Sudanu, naglasio je: Ova upozorenja sada se moraju prevesti u praktične akcije.

Vrijedi napomenuti da je novi krug građanskog rata u Sudanu započeo 15. aprila 2023. godine između vojske kojom komanduje general Abdel Fattah al-Burhan i Snaga za brzu podršku kojima komanduje Mohamed Hamdan Daqlou oko moći i napetosti u vezi s načinom na koji su Snage za brzu podršku integrirane u vojsku nakon puča 2021. godine, a međunarodno posredovanje za okončanje rata do sada nije urodilo plodom.

Sudan je prošao kroz dug period napetosti i nemira od sticanja nezavisnosti 1956. godine, svjedočeći 20 pokušaja puča i dva razorna građanska rata, jednom od 1955. do 1972. i drugom od 1983. do 2005. godine, što je na kraju dovelo do nezavisnosti i secesije Južnog Sudana 2011. godine.