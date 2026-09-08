Libanska vojska nije sposobna suprotstaviti se Izraelu / Preuveličavanje značaja uzvisine Ali al-Taher

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Mojtaba Amani, bivši iranski ambasador u Libanu, osvrćući se na period od oko 70 dana od okvirnog sporazuma između Libana i cionističkog režima, rekao je: Uprkos tome što je prošlo više od dva mjeseca od ovog sporazuma, napadi cionističkog režima u južnom Libanu se nastavljaju, i čak se i libanonski zvaničnici koji su od početka podržavali ovaj put sada žale da ovaj sporazum nije uspio dovesti do okončanja okupacije i napada.

U intervjuu za ABNA, izjavio je: Oni u Libanu koji su podržavali ovaj sporazum kao odgovarajući put ili jedini dostupni put, uključujući libanskog predsjednika i premijera, sada i sami priznaju da ovim sporazumom nisu postignuti nikakvi uspjesi; niti je okupacija prestala, niti su napadi prestali, niti je pitanje libanonskih pritvorenika značajno riješeno.

Amani je dodao: "Od početka je Hezbollah osuđivao ovaj sporazum, a sada, nakon više od dva mjeseca, događaji na terenu pokazuju da zabrinutost otpora u vezi s ishodom ovog puta nije bila neosnovana."

Hezbollah nema posebna očekivanja od Irana

Bivši iranski ambasador u Libanu je o očekivanjima Hezbollaha od Islamske Republike Iran rekao: "Hezbollah je oduvijek samostalno donosio odluke i mogu s pouzdanjem reći da ovaj pokret nije očekivao da Iran donosi odluke ili se umjesto njega uključuje u operacije. Naravno, javno mnijenje može imati drugačije mišljenje i ponekad tražiti pomoć ili podršku od Irana, ali odluke Hezbollaha su nezavisne."

Nastavio je: "Iran nije imao nikakve zajedničke vojne operacije s Hezbollahom protiv Izraela sve do nedavnog napada cionističkog režima na Iran. Tokom događaja nakon 7. oktobra, Hezbollah i Iran djelovali su samostalno, a različiti frontovi otpora također su donosili svoje odluke na osnovu vlastitih proračuna."

Govoreći o stavu Islamske Republike Iran u podršci libanskom otporu, Amini je izjavio: Iran je pokazao da je odlučan braniti Hezbollah u Libanu, a to je dokazano i na političkim pozicijama i na terenu. Stoga, ako bude reakcije na akciju cionističkog režima, Islamska Republika će odrediti vrijeme, mjesto i način svoje akcije na osnovu vlastitih proračuna.

Uveličavanje značaja uzvisina Ali al-Taher

U vezi s tvrdnjom cionističkog režima o postizanju operativne kontrole nad uzvisinama Ali al-Taher, bivši iranski ambasador u Libanu je također rekao: Cionistički režim pokušava prikazati važnost ovih uzvisina više nego što one zaista jesu iz različitih razloga, jer mu je potrebno dostignuće koje će predstaviti u unutrašnjem prostoru Izraela.

Dodao je: "Ne bismo trebali zamišljati da će u današnjim ratnim uslovima zauzimanje uzvisine značiti stvaranje odlučujuće prednosti i mogućnost širokog napredovanja. Danas se važan dio vojnih informacija dobija putem satelita, špijunskih balona i dronova, a samo posjedovanje uzvisine ne može fundamentalno promijeniti jednačinu rata."

Govoreći o ranjivosti opreme koja se nalazi na ovim uzvisinama, Amini je rekao: Ako cionistički režim rasporedi specifične vojne instalacije i opremu u ovim područjima, ta oprema bi također mogla biti ranjiva. Na početku rata nakon 7. oktobra, Hezbollah je uspio jednostavnim oružjem ciljati mnoge kamere i nadzornu opremu cionističkog režima duž granice.

Naglasio je: Dio propagande o uzvisinama Ali al-Taher treba posmatrati u okviru psihološkog i medijskog ratovanja cionističkog režima. Netanyahu treba preuveličavati takva pitanja kako bi dokazao da je nešto postigao na bojnom polju, a ovom psihološkom ratovanju ne bi trebalo dozvoliti da utiče na stvarnu procjenu razvoja događaja.

Postoji mogućnost proširenja sukoba

Bivši iranski ambasador u Libanu izjavio je u vezi s mogućnošću da se napadi cionističkog režima pretvore u širi sukob s Hezbollahom: Takva mogućnost nije nevjerovatna, ali regionalni uslovi i interni proračuni cionističkog režima i Sjedinjenih Država utiču na odluke stranaka.

Dodao je: Netanyahuu je potrebna pobjeda uoči izbora i možda će pokušati izvesti operaciju koju može predstaviti kao definitivan uspjeh, jer ne može ući u novi rat zasnovan isključivo na nadi i mogućnosti.

Nastavio je: "S druge strane, Trump ne pozdravlja nužno ni širenje novog rata u regiji."

Takav rat bi mogao utjecati na interese SAD-a i stvoriti veće troškove za Washington. Stoga postoji kontradikcija između Netanyahuove potrebe za vojnim postignućem i američkih napora da kontroliraju regionalnu situaciju.

Libanska vojska nije sposobna suprotstaviti se cionističkom režimu

Kao odgovor na pitanje da li je libanska vojska sposobna osigurati sigurnost juga zemlje nakon razoružanja Hezbollaha, Amini je rekao: Činjenica je da libanska vojska nije u stanju odoljeti agresiji cionističkog režima u smislu vojne opreme.

Osvrćući se na svoje iskustvo u ambasadi u Libanu, dodao je: Kao iranski ambasador, razgovarao sam o situaciji u vojsci te zemlje s ministrom odbrane i libanskim zvaničnicima. Zanimljivo je da mi je jedan od evropskih ambasadora rekao da su evropske zemlje pomogle libanskoj vojsci. Kada sam ga pitao o vrsti ove pomoći, objasnio je da većina ove pomoći uključuje odjeću, čizme i nevojnu opremu.

Bivši iranski ambasador u Libanu izjavio je: Libanska vojska nema važnu opremu kao što je efikasan sistem protivvazdušne odbrane i pouzdane zračne snage za odbranu od napada cionističkog režima. Čak se i dio vojnog budžeta obezbjeđuje uz podršku stranih zemalja. Ova situacija pokazuje da libanska vojska nije sposobna samostalno osigurati sigurnost zemlje u trenutnoj situaciji.

Nastavio je: Formiranje libanskog otpora također se odvijalo upravo u takvim uvjetima; to jest, kada libanska vojska nije imala potrebnu sposobnost da brani zemlju i spriječi agresiju cionističkog režima. Čak i danas, malo je vjerovatno da iko u Libanu vjeruje da će Izrael zaustaviti agresiju ako Hezbollah preda svoje oružje.

Amini je naglasio: Glavno pitanje je, ako se odvratna moć otpora oduzme Libanu, koja će se snaga suprotstaviti mogućoj agresiji cionističkog režima? Nije moguće držati libansku vojsku bez efikasne opreme s jedne strane, a očekivati ​​da će ta vojska biti u stanju osigurati sigurnost zemlje od opremljene vojne sile s druge strane.

Pregovori s Izraelom do sada nisu dali nikakve rezultate

Također je izjavio u vezi s učinkom libanonske vlade i pregovorima vođenim uz američko posredovanje: Libanonska vlada se posljednjih mjeseci fokusirala na pregovore i američko posredovanje, ali tokom ovog vremena svjedočili smo nastavku napada i razaranja cionističkog režima. Stoga se mora postaviti pitanje kakve je rezultate ovaj put pregovora do sada imao za Libanon.

Amini je dodao: Hezbollah i Nabih Berri, predsjednik libanonskog parlamenta, naglasili su da je libanonska vlada mogla iskoristiti kapacitet za razumijevanje između Irana i Sjedinjenih Država i pregovaračku moć Islamske Republike Iran kako bi riješila ovo pitanje, ali libanonska vlada je odabrala drugačiji put.

Rekao je: Neki u Libanu čak vjeruju da direktni ili indirektni pregovori sa cionističkim režimom nisu kompatibilni s nekim principima i zakonima zemlje, ali libanonska vlada je odabrala ovaj put. Ponekad je potrebno eksperimentirati s metodom kako bi se vidjelo je li zaista učinkovita. Sada je održano više od dva mjeseca pregovora i dijaloga, ali ne svjedočimo prestanku izraelske agresije na terenu.

Kontinuirano krhko političko stanje u Libanu

Bivši iranski ambasador u Libanu također je rekao o političkoj situaciji u zemlji: Liban ima konsenzualni i sektaški politički sistem, a važne odluke u njemu zahtijevaju neku vrstu razumijevanja između različitih grupa. Shodno tome, pitanje oružja Hezbolaha nije samo vojno pitanje, već je povezano s političkom i društvenom strukturom Libana.

Dodao je: Sadašnja vlada je također formirana na osnovu ovih ravnoteža, i ako šiitski ministri napuste vladu, konsenzualna struktura vlade će biti u problemima i mogla bi se pojaviti potreba za formiranjem nove vlade.

U vezi s produženjem mandata libanskog parlamenta, Amani je također izjavio: Parlamentarni izbori koji su trebali biti održani ove godine produženi su za dvije godine na osnovu postojećih uslova, a trenutni mandat će se nastaviti do 2028. godine; iako bi domaći politički događaji mogli utjecati na ovaj proces.

Hezbollahova šutnja je strateška i zasnovana na strpljenju

Kao odgovor na pitanje da li se nedavna šutnja Hezbollaha može smatrati uvodom u iznenađujući potez, rekao je: Hezbollah je tokom proteklih godina pokazao da ima strateško strpljenje i sposobnost da izdrži teške uslove. U istom periodu od skoro protekle tri godine, viđeni su različiti primjeri ovog pristupa.

Amini je nastavio: Nakon sporazuma koji je postignut uz posredovanje Sjedinjenih Država i Francuske i uz prisustvo libanonske vojske i UNIFIL-a za praćenje njegove provedbe, cionistički režim je više puta kršio sporazum, napadao i ubijao, ali Hezbollah je ponekad šutio kako bi očuvao političke uslove u Libanu i put unutrašnjih dogovora.

Dodao je: U nedavnom periodu, nakon što je cionistički režim napao Iran, uslovi su se promijenili i Islamska Republika Iran je stupila na teren. Nakon toga, Hezbollah je također ušao u novu fazu djelovanja. Sada je broj izraelskih napada na Libanon smanjen u odnosu na prethodne periode, što po mom mišljenju ima dva važna razloga: Prvo, ulazak Irana u ovu jednačinu, i drugo, Hezbollah je pokazao da ga se ne može uništiti, a nastavak napada na njega neće nužno rezultirati ničim drugim osim povećanim troškovima i porazom za Izrael.

Izrael je prisiljen prihvatiti realnost otpora

Amani je rekao: Situacija ostaje složena i krhka. S jedne strane, izbori u Sjedinjenim Državama i okupiranim teritorijama, a s druge strane, sukobljeni interesi različitih aktera otežali su donošenje odluka.

Napomenuo je: Cionistički režim je testirao vojne sposobnosti Irana i Hezbollaha i na kraju nema drugog izbora nego prihvatiti ovu realnost. Otpor je također pokazao tokom proteklih godina da može izdržati velike pritiske.

Bivši iranski ambasador u Libanu zaključio je rekavši: Izrael je na putu na kojem će, po mom mišljenju, biti prisiljen prihvatiti snagu i stabilnost otpora; nasuprot tome, otpor, stojeći čvrsto i održavajući svoju moć odvraćanja, kreće se putem koji se može smatrati putem do pobjede.