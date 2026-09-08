Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pakistanske novine Dawn su u ponedjeljak u izvještaju napisale: S obzirom na to da je fokus svijeta na američki rat protiv Irana uglavnom na geopolitičkim dimenzijama ovog rata i njegovom utjecaju na globalnu ekonomiju, ljudske žrtve se često ignorišu.

Dawn je dodao, osvrćući se na američki zločin: 1. septembra, dok su se neprijateljstva između Washingtona i Teherana ponovo rasplamsala, svadbena zabava u planinama Hormozgan pogođena je raketom; noć radosti pretvorila se u noć terora i tragedije, u kojoj je poginulo najmanje pet osoba, uključujući i dijete.

Pakistanski mediji su naglasili da su SAD odgovorne za gnusni napad, ali je američki potpredsjednik JD Vance tvrdio da njegova zemlja istražuje tragediju; tragediju koja je podsjećala na onu koja se dogodila na početku rata u školi u Minabu, gdje je 168 ljudi, uglavnom učenika, ubijeno u američkom napadu.

Dawn zaključuje tvrdnjom da ovi nesretni incidenti pokazuju da SAD nemaju ratnu strategiju. Dragocjeni životi se gube jer oštećena supersila poput SAD-a ne može priznati poraz.

Novine Telegraph nedavno su izvijestile o novim dimenzijama američkog napada na svadbenu ceremoniju u luci Kohestak, okrug Sirik, pokrajina Hormozgan, i, pozivajući se na podatke i analize, napisale da je precizno navođena bomba od 500 kilograma koju su bacile SAD izazvala takav zločin.