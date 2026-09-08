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Amerika ne može prihvatiti svoj poraz/ Zločini u Kuhestaku i Minabu su znak nedostatka strategije

8 septembar 2026 - 15:48
News ID: 1863082
Amerika ne može prihvatiti svoj poraz/ Zločini u Kuhestaku i Minabu su znak nedostatka strategije

ABNA24: U izvještaju, koji se odnosi na zanemarivanje ljudskih žrtava u američkom ratu protiv Irana, pakistanske novine Dawn su napisale da je napad na svadbenu ceremoniju u Kohestaku, Hormozgan, u kojem je poginulo najmanje pet osoba, uključujući dijete, zločin koji pokazuje nedostatak bilo kakve ratne strategije od strane Sjedinjenih Država, te da ova supersila ne može priznati da je propala.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pakistanske novine Dawn su u ponedjeljak u izvještaju napisale: S obzirom na to da je fokus svijeta na američki rat protiv Irana uglavnom na geopolitičkim dimenzijama ovog rata i njegovom utjecaju na globalnu ekonomiju, ljudske žrtve se često ignorišu.

Dawn je dodao, osvrćući se na američki zločin: 1. septembra, dok su se neprijateljstva između Washingtona i Teherana ponovo rasplamsala, svadbena zabava u planinama Hormozgan pogođena je raketom; noć radosti pretvorila se u noć terora i tragedije, u kojoj je poginulo najmanje pet osoba, uključujući i dijete.

Pakistanski mediji su naglasili da su SAD odgovorne za gnusni napad, ali je američki potpredsjednik JD Vance tvrdio da njegova zemlja istražuje tragediju; tragediju koja je podsjećala na onu koja se dogodila na početku rata u školi u Minabu, gdje je 168 ljudi, uglavnom učenika, ubijeno u američkom napadu.

Dawn zaključuje tvrdnjom da ovi nesretni incidenti pokazuju da SAD nemaju ratnu strategiju. Dragocjeni životi se gube jer oštećena supersila poput SAD-a ne može priznati poraz.

Novine Telegraph nedavno su izvijestile o novim dimenzijama američkog napada na svadbenu ceremoniju u luci Kohestak, okrug Sirik, pokrajina Hormozgan, i, pozivajući se na podatke i analize, napisale da je precizno navođena bomba od 500 kilograma koju su bacile SAD izazvala takav zločin.

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