Nema dnevnog reda za pregovore sa SAD-om

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez kategorički je na konferenciji za novinare u ponedjeljak negirao bilo kakve tekuće pregovore ili planove za buduće pregovore sa SAD-om usred pooštravanja sankcija od strane administracije Donalda Trumpa.

Ukazujući na značajan utjecaj tekućeg američkog trgovinskog embarga na ekonomiju zemlje, kubanski ministar vanjskih poslova objavio je ukupnu štetu koju je prouzrokovala američka ekonomska blokada između marta 2025. i februara 2026. godine na 8 milijardi i 83 miliona dolara, opisujući to kao povećanje od 7% u odnosu na isti period.

Također je procijenio kumulativnu štetu uzrokovanu sankcijama Washingtona na 178,7 milijardi dolara, što je povećanje od 4,7% u odnosu na prethodni izvještaj.

Rodriguez je, objavljujući poruku na društvenoj mreži X, opisao američke ekonomske sankcije kao "genocidnu blokadu" i nazvao ih "kolektivnom kaznom" protiv kubanskog naroda.

Vrijedi napomenuti da je američki predsjednik Donald Trump proglasio "nacionalno vanredno stanje" protiv Kube potpisivanjem izvršne naredbe 29. januara. Uredba optužuje kubansku vladu da se udružuje s "više zaraćenih zemalja", da skriva "transnacionalne terorističke grupe" i da dozvoljava raspoređivanje ruskih i kineskih vojnih i obavještajnih kapaciteta na ostrvu.

Uredba nameće carine zemljama koje prodaju naftu Kubi i prijeti prekršiteljima uredbe.

Pritisak Washingtona, koji nastoji povećati političke i ekonomske troškove Havane i oslabiti strukture povezane s vladom, doveo je do nestašice goriva i hrane, široko rasprostranjenih nestanaka struje, inflacije i pada deviznih prihoda na Kubi.