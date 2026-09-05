Avantura u Perzijskom zaljevu postala je "politička smrtna presuda" za Trumpa / Iran je zarobio supersilu u "selektivnom ratu"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki ministar finansija nedavno je u izjavama rekao da je svrha ekonomskog pritiska dovođenje Irana za pregovarački sto, a svrha operacije "ekonomske izolacije" stvaranje uslova koji će Iran vratiti za pregovarački sto.

Američki predsjednik Donald Trump, ponavljajući svoje tvrdnje i pokušavajući uvjeriti javno mnijenje ove zemlje da ne prihvataju paradoks troškova i koristi u ratu protiv Irana i da su njihovi prioriteti u pogledu egzistencije postali svojevrsna kriza legitimnosti za predsjednika, rekao je da je Iran propala zemlja i da Sjedinjene Američke Države kontrolišu Hormuški moreuz.

U tom kontekstu, Steve Hanke, profesor primijenjene ekonomije na Univerzitetu Johns Hopkins u SAD-u i član Vijeća ekonomskih savjetnika Reaganove administracije, u intervjuu za novinsku agenciju ABNA o ekonomskim i sigurnosnim posljedicama rata s Iranom za Trumpa lično i cijeni koju su Sjedinjene Američke Države platile za ovaj rat, naglasio je da je javna podrška Trumpu smanjena zbog rata koji je odabrao protiv Irana.

Rekao je: Trump je platio cijenu ovog rata u javnosti i nastavit će plaćati.

Sigurnosna i politička cijena rata za Sjedinjene Američke Države

Hanke je dodao: Iz sigurnosne perspektive, Sjedinjene Američke Države su podjednako teško platile cijenu ovog rata. Bijela kuća je potrošila ogromne količine municije, oslabila mornaricu i otkrila Moskvi i Pekingu granice američke moći. Trumpov rat je također otuđio saveznike u Perzijskom zaljevu koji su jasno stavili do znanja da ne žele učestvovati u daljnjoj eskalaciji tenzija.

Ono što je možda još važnije, naglasio je, jeste da je imidž Sjedinjenih Država i Izraela ozbiljno narušen, dok je imidž Irana poboljšan.

Hormuški moreuz: Nova poluga u ravnoteži snaga

Nastavio je rekavši da Iran, oslanjajući se na „energetsku geopolitiku“ i blokirajući trgovinske rute, efektivno redefinira ravnotežu snaga na Bliskom istoku izvan konvencionalne vojne moći. „Iran je brzo shvatio da može kontrolirati Hormuški moreuz i nastavit će to činiti. U stvari, Iran sada kontrolira jednu od osam ključnih prometnih tačaka na svijetu. Dakle, jasno je da je Iran, kao srednja sila, pobijedio supersilu.“

Da bi ilustrovao ovu situaciju, Hanke se osvrnuo na priču o Liliputu i dodao: „Iran, kao i priča o Liliputu, zarobio je Guliverov lik – Ujaka Sema. Svaka runda ovog sukoba stavila je Iran u jači položaj, a Sjedinjene Države u slabiji.“

Udarac rata na američke „novčanike“

Profesor Univerziteta Johns Hopkins nastavio je rekavši da bi Trumpova agresivna politika protiv Irana mogla postati „strateško samouništenje“ za položaj njegove stranke na predstojećim izborima, a također i o prelomnoj tački javne podrške američkom predsjedniku: „Vjerujem da je ova brana već probijena. Probila se kada je rat udario u američke novčanike.“

„Amerikanci mogu, i tolerišu, mnogo avanturizma vanjske politike sve dok to ne utiče na njihove troškove života“, objasnio je. „Ali čim rat direktno utiče na troškove života Amerikanaca, kroz cijenu goriva ili hrane, podrška vladi koja vodi rat opada. Na međuizborima, skupi ratovi su obično smrtna presuda.“

U drugom dijelu razgovora, Hanke je o Trumpovoj naraciji o rastu cijena goriva kao „malom trošku“ za suočavanje s Iranom i zašto ova naracija nije uspjela uvjeriti američku javnost: „Trumpova politička naracija nije uspjela uvjeriti ljude iz dva razloga. Prvo, to je uvreda za poljoprivrednike i kamiondžije koji ovise o dizelu. Drugi razlog je taj što je jasno da je ovo vjerski rat koji finansiraju i podržavaju Sjedinjene Države. Ova činjenica postaje sve jasnija američkom narodu svakim danom.“

Opadanje američkog utjecaja i promjena regionalne ravnoteže

Zatim je ukazao na posljedice ovog rata za položaj Amerike u regiji i izjavio: „Trumpov odabrani rat protiv Irana bio je strateška katastrofa. Moć Sjedinjenih Država na Bliskom istoku od sada će biti znatno smanjena, a Iran i Turska će biti u dominantnoj poziciji.“

Trump u dilemi povlačenja ili eskalacije

Konačno, kao odgovor na pitanje hoće li Trump biti prisiljen na taktičko povlačenje i deeskalaciju ili će krenuti prema "kontroliranoj eskalaciji sukoba" kako bi se izvukao iz krize domaće legitimnosti, Hanke je rekao: "Trump je u dilemi, njegova popularnost opada i nema jasnog izlaza. Nastavak rata će samo još više oslabiti njegovu podršku. Taktičko povlačenje je logična i ekonomski razumna opcija."

Istovremeno, dodao je, misleći na Trumpov pristup: "Ali ovdje govorimo o Donaldu Trumpu. Njegova metoda djelovanja sastoji se od tri elementa: prvo, napad, napad, napad; drugo, poricanje, poricanje, poricanje; i treće, pobijedio sam, pobijedio sam, pobijedio sam."