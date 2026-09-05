Treći dio: Stručnost u vojnim i sigurnosnim pitanjima

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u prethodnim odjeljcima ovog članka, predstavljena je tema "služenja ugroženima" u ponašanju i biografiji ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija. U ovom dijelu govori se o njegovoj stručnosti u vojnim i sigurnosnim pitanjima.

Poniznost i nastojanja da "bude nevidljiv" su među karakteristikama ajetullaha sejjida Modžtabe Huseinija Hameneija; toliko da desetine njegovih univerzitetskih, službenih, naučnih i istraživačkih aktivnosti tokom proteklih četrdeset godina nikada nisu predstavljene široj javnosti. Ako se ovi kontinuirani napori da "bude nevidljiv" stave uz napore poput obavještajnih, sigurnosnih i vojnih aktivnosti - koje same po sebi imaju identitet koji je "uvijek tajan i skriven" - postaje jasno koliko je teže i složenije saznati za te napore.

Tokom proteklih trideset godina, ajetullah sejjid Modžtaba Husseini Hamenei, u ime poginulog vođe Islamske revolucije, više puta je vodio različita pitanja u vojnim i sigurnosnim oblastima. Stepen njegovog majstorstva u ovim pitanjima je takav da su najbliži vojni savjetnici poginulog vođe bili zapanjeni. Na primjer, general-major Rahim Safavi, bivši komandant IRGC-a i jedan od vojnih savjetnika vođe šehida, rekao je o ovoj njegovoj karakteristici prije mnogo godina: „Mi, vojni komandanti, bili smo na sastanku i započela je vojna diskusija. Gospodin Modžtaba je ustao, iznio svoje mišljenje, tri puta napisao na tabli i izbrisao ga. Tamo su se svi vojni komandanti poklonili njegovom mišljenju o vojnim pitanjima. On je majstor vojnih diskusija u svakom smislu te riječi.“

Tajnost i izolacija su među najvažnijim karakteristikama obavještajnih agencija; tako da obavještajne snage nisu poznate čak ni članovima porodice ili drugim kolegama u drugim jedinicama iste organizacije. Zbog toga je vrlo teško izraziti unutrašnje i vanjske probleme bilo koje sigurnosne organizacije i tražiti njihovo rješenje, i bez sumnje, osoba koja rješava ove sporove mora biti jedna od najvještijih i najpouzdanijih osoba u zemlji. Tokom proteklih godina, ajetullah Modžtaba Hamenei je više puta bio faktor u rješavanju razlika između sigurnosnih aparata o nekim vrlo specifičnim sigurnosnim pitanjima zemlje, što ukazuje na povjerenje tih aparata u njegovo majstorstvo, kontrolu i upravljanje obavještajnim i sigurnosnim pitanjima na najvišem mogućem nivou.

Bez sumnje, upravo je ta menadžerska sposobnost i visoko sigurnosno majstorstvo ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija dovelo do planiranja realizacije nekih projekata naoružanja, koji su klasificirani kao "potpuno tajni" i iz nekih razloga nisu mogli biti ni preneseni na upravljanje putem vojnog ureda Vrhovnog vođe, već mu je povjereno da ih provede koristeći upućene pojedince i tehničke i naučne kapacitete koji su bili potpuno poznati njemu, ali nepoznati drugima.

Neki ljudi koji ga poznaju više od četrdeset godina rekli su o njegovim menadžerskim sposobnostima: "Njegova karakteristika je bila da bi, koji god zadatak bi mu bio povjeren, on bi ga ozbiljno slijedio do postizanja konačnog rezultata. Nikada ne bi odustao od zadatka na pola puta i nije bio neko ko je nemaran."

U sljedećim odjeljcima ovog članka, ispitat ćemo društvene i izvršne karakteristike ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija po pitanju Fronta otpora i borbenih pokreta.

Izvori:

- Govori hudžetul-islama dr. Abdullaha Kayvania, predstavnika naroda Chaharmahal i Bakhtiari u Skupštini eksperata Lidera

- razgovor s dr. Mehdijem Meshkijem, članom akademskog odbora Instituta Imam Homeini (RA)

- sejjid Ali Asghar Hosseini/ ABNA News Agency