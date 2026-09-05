Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), situacija na terenu još uvijek ne izgleda potpuno jasna i sigurna. Objava cionističkog režima o operativnoj kontroli nad brdom Ali al-Taher na kopnu i pod zemljom objavljena je istovremeno sa zračnim napadima na ovu lokaciju i okolna područja, dok dostupne informacije ukazuju na to da cionističke vojne snage još nisu u potpunosti ušle u ovo područje.

Međutim, prema libanonskim novinama Al-Akhbar, ovo pitanje je posebno važno s obzirom na nedavni brzi razvoj događaja. Jer cionistički režim očigledno pokušava ono što smatra vojnim dostignućem pretvoriti u alat u izbornoj kampanji vlade Benjamina Netanyahua s jedne strane i pobjedničku kartu u pregovorima prije nastavka razgovora s druge strane. Libanonski predsjednik Joseph Aoun obavijestio je američkog ambasadora Michela Issu da će delegacija libanonske vlade biti u Rimu u narednih deset dana.

Cionistički režim želi ući u ovu rundu pregovora ovaj put s drugačije pozicije od svoje pozicije prije nedavnih događaja. Afera Ali al-Taher također dodaje visoku vojnu i geografsku vrijednost mreži pozicija koje Tel Aviv pokušava stabilizirati.

Problem Libana nije ograničen samo na kontrolu visoke tačke. Važnije pitanje je mogućnost da će te tačke vremenom postati međusobno povezani sigurnosni sistem. Sistem koji bi omogućio cionističkom režimu da prati kretanje duboko unutar Libana i kontrolira prijelaze i velika područja bez potrebe za proglašenjem potpune okupacije.

Upravo se to vidi u izjavama izraelskog ministra odbrane, Yisraela Katza. Naglasio je kontinuirano prisustvo cionističkih vojnih snaga u onome što Izrael naziva sigurnosnom zonom i uvjetovao je povlačenje svojih snaga iz ovog područja osiguranjem potpunog razoružanja Hezbollaha.

Ovaj pristup očito nije ograničen samo na sadašnju cionističku vladu. Gadi Eisenkot, kandidat za premijera cionističkog režima, također je predložio održavanje sigurnosnog pojasa duboko 8 do 10 kilometara unutar Libana. Ovo ukazuje na to da se u cionističkom režimu vodi šira diskusija o uspostavljanju tampon zone.

Kako je započela Operacija Ali al-Tahir?

Objave i informacije objavljene u cionističkom režimu ukazuju na to da je Operacija Ali al-Tahir započela uveče 14. juna. Operacija je bila dio plana čiji je cilj bio presjeći mrežu tunela u visinama Ali al-Tahir od grada Nabatiyeh i okolnih područja.

Umjesto brzog napada, izraelska vojska je uspostavila dugu opsadu oko područja, a zatim, nakon više od 14 sedmica, objavila da je preuzela potpunu kontrolu nad područjem.

Prema izvještaju u novinama Ma'ariv, ovaj oprez je posebno pojačan nakon što je tenk potpukovnika "Dur Gedaliah Ben Shimon", komandanta 52. oklopnog bataljona izraelske vojske, gađan ispred grada Al-Tayba u noći između 18. i 19. juna.

Prema izraelskim medijskim izvorima, komandant bataljona i još tri izraelska vojnika su ubijeni u napadu.

Nakon ovog napada, zaštita snaga postala je jedna jednog od glavnih elemenata upravljanja operacijom. Stoga se cionistički režim okrenuo daljinskom bombardiranju i povjerio misiju inženjerskim jedinicama i specijalnim robotskim sistemima da identifikuju i istraže tunele umjesto da svoje snage angažuju u direktnoj borbi unutar složene podzemne mreže.

Prema novinama, tuneli su uključivali operativne i komunikacijske sobe, klinike i logističke objekte, te su korišteni kao komandni i kontrolni centri.

Povratak u Rim na pregovore; sigurnost južnog Libana u središtu spora

Iz ove perspektive, povratak u Rim na pregovore postaje komplikovaniji. Libanon se neće suočiti samo s tehničkom diskusijom o povlačenju cionističkog režima s nekoliko specifičnih pozicija, već će se suočiti i s pokušajem režima da uspostavi novu definiciju sigurnosti u južnom Libanu.

U tom kontekstu, stav SAD-a o budućnosti snaga UNIFIL-a također dodaje još jednu dimenziju ovoj slici.

Glasnogovornik američkog State Departmenta rekao je da Washington vjeruje da je UNIFIL propao u svojoj misiji i da je bilo sedam rundi borbi tokom prisustva snaga. Također je tvrdio da je Hezbollah izgradio opsežnu vojnu infrastrukturu oko položaja UNIFIL-a.

Glasnogovornik je ponovio američko protivljenje do produženja misije snaga nakon što im se trenutni mandat završi krajem ove godine.

Ovaj stav je zauzet samo nekoliko sati nakon što su objavljene informacije o naporima Francuske da postigne formulu za stvaranje novih međunarodnih snaga koje bi zamijenile UNIFIL.

Ovaj razvoj događaja ne može se odvojiti od diskusije o budućnosti sigurnosnih aranžmana u južnom Libanu. Jer pokazuje da Washington, poput izraelskog režima, želi okončati svaku efektivnost Rezolucije 1701 i aranžmana koji iz nje proizlaze.

Prema riječima glasnogovornika američkog State Departmenta, Washington također želi promijeniti situaciju koja je omogućila stvaranje vojne infrastrukture u blizini položaja UNIFIL-a.

Nasuprot tome, cionistički režim želi iskoristiti ovu situaciju kao sredstvo za uspostavljanje trajnog prava na kretanje i prisustvo unutar libanonske teritorije koje će se nastaviti sve dok se ne ispune uslovi koje želi cionistički režim.