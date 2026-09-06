Nastavak serije rušenja džamija u Indiji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon presude okružnog suda, zgrada džamije koja se nalazi u okrugu Saharanpur u državi Uttar Pradesh srušena je jučer, u subotu. Ova akcija je poduzeta samo dan nakon što je okružni sud odbacio žalbu na prethodnu presudu da je zgrada nezakonita.

Tokom operacije rušenja buldožerima, visoki zvaničnici, uključujući guvernera okruga i zamjenika guvernera, bili su prisutni na lokaciji. Administrativni kompleks je stavljen pod strogo obezbjeđenje, a naoružane policijske snage su raspoređene da kontrolišu situaciju. Vrijedi napomenuti da je džamija bila pod nadzorom i zapečaćena.

Ranije je sudija Satyendra Kumar potvrdio presudu od 17. jula kojom se džamija proglašava nezakonitom i naređuje njeno rušenje. Prema presudi, stanovnicima tog područja naloženo je da plate oko 6,41 milijardi rupija kao odštetu za nezakonito zadiranje i zloupotrebu državnog zemljišta.

Slučaj je pokrenut tužbom koju je podnio Vikas Tyagi, bivši koordinator Bajrang Dala. Tvrdio je da je džamija nezakonito izgrađena na vladinim prostorijama i da se koristi u komercijalne svrhe, pored osjetljivih administrativnih aktivnosti. Međutim, muslimanske stranke su tvrdile da sudski nalog zahtijeva samo iseljenje iz prostorija, a ne i njihovo rušenje, te planiraju da se žale Vrhovnom sudu pozivajući se na historijske dokumente.

Ovaj potez suočio se sa širokim kritikama indijskih opozicionih lidera. Lideri raznih stranaka, uključujući Sajmavadi, Kongres itd., nazvali su rušenje "sramotnim" i zloupotrebom zakona za nepravdu. Nasuprot tome, ministar za manjinska pitanja Uttar Pradesha odbacio je ove kritike i insistirao da je rušenje izvršeno strogo u skladu sa sudskim nalogom.