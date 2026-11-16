Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), predsjednik SAD-a je u svom govoru novinarima rekao: Tokom putovanja u Kinu razgovarat ćemo o nuklearnom razoružanju i Iranu, Rusiji i Ukrajini.

Trump je također izjavio o ratu u Ukrajini: Vjerujem da će Putin napraviti neke ustupke u vezi s ratom u Ukrajini, a istovremeno može djelovati strože.

Nastavio je rekavši da bi se mogao sastati sa sjevernokorejskim liderom tokom putovanja u Kinu.

U govoru koji se odnosio na skandal s direktorom Nvidije, američki predsjednik je rekao: "Za svaku lijepu ženu koja dođe u našu zemlju iz Kine kažu da je špijunka."

Trump je dodao: "Ne znam je li žena koja je bila u kontaktu s Jensenom Huangom uopće bila špijunka. Zaista ne znam."

Novinar je pitao Trumpa je li zabrinut zbog iranskih dronova koji ga ciljaju? Trump je odgovorio: "Zabrinut sam za vas; jer ako me unište, gotovi ste. Budite oprezni."

Kao odgovor na pitanje novinara o tome kakvu bi odgovornost preuzeo za obustavu letova u SAD-u u petak, američki predsjednik je rekao: "Ne preuzimam nikakvu odgovornost."