36 terorista ubijeno u operaciji pakistanskih sigurnosnih snaga

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prema saopštenju odjela za odnose s javnošću pakistanske vojske, 36 terorista je ubijeno tokom operacija izvedenih u područjima "Mastung", "Quetta", "Qalat" i "Sabi".

U operaciji Mastung ubijeno je 6 terorista, za koje je vojska rekla da ih podržava Indija, a uništena je i određena količina municije i improviziranih eksplozivnih naprava.

U području Shaban u gradu Quetta, snage sigurnosti su ciljale četiri skrovišta koja pripadaju grupi "Fitna al-Kharij", ubivši 26 ljudi. U odvojenim operacijama u Qalatu i području Bagh u gradu Sibi, ubijena su ukupno 4 druga terorista.

Pakistanska vojska je objavila da je u proteklih 48 do 72 sata u različitim područjima Balučistana ubijeno ukupno 48 terorista povezanih s gore navedenim grupama. Prema statistikama koje je objavio odjel za odnose s javnošću pakistanske vojske, više od 1.188 terorista ubijeno je u operacijama snaga sigurnosti u Balučistanu od početka 2026. godine.

Pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari, pohvalivši snage sigurnosti, smatrao je njihove operacije protiv terorističkih elemenata pohvalnim i naglasio da će se operacije protiv terorizma nastaviti uz stranu podršku.

Rekao je: "Pakistanska nacija stoji uz snage sigurnosti zemlje u borbi protiv terorizma."

Pakistanski premijer Muhammad Shehbaz Sharif, pohvalivši vojne snage i sigurnosne institucije, naglasio je: "Borba protiv terorizma nastavit će se sve do potpunog uništenja ove prijetnje."

U poruci je rekao: "Sigurnosne snage neće dozvoliti teroristima da ostvare svoje ciljeve narušavanja sigurnosti Pakistana."