Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), malezijski premijer, osuđujući američku i izraelsku vojnu agresiju na Iran, smatrao je otpornost i izdržljivost Islamske Republike Iran protiv ove agresije pohvalnom.

U intervjuu za Al Jazeeru izjavio je: "Vjerovatno smo bili jedna od rijetkih zemalja ili jedina zemlja koja je u parlamentu usvojila snažnu rezoluciju protiv američke i izraelske vojne agresije na Iran."

Malezijski premijer, hvaleći iransku "postojanost, odlučnost, disciplinu i otpornost", pozvao je Teheran da se više angažuje sa susjednim zemljama, rekavši: "Trebali biste se angažovati s njima i pokušati uzeti u obzir neke od njihovih briga."

Politika angažmana sa susjedima i održavanja ekonomskih i političkih odnosa Islamske Republike Iran sa svojim susjedima provodi se i dio je konačne politike sistema Islamske Republike Iran čak i nakon nametnutog rata protiv iranske nacije, dok su napadi na iranski narod vršeni iz američkih baza smještenih u tim zemljama; ali istovremeno, zvaničnici i agenti Islamske Republike naglasili su dobrobit interakcije sa susjedima.