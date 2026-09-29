Došlo je vrijeme za pravu reformu Ujedinjenih nacija

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), zamjenik ministra vanjskih poslova Sjeverne Koreje Kim Son-gyeong u svom govoru na Generalnoj skupštini UN-a u ponedjeljak navečer osvrnuo se na niz pitanja, posebno na funkcioniranje ove institucije i napetosti na Korejskom poluotoku.

Smatrao je da trenutni vrlo nestabilni i nestabilni uslovi zahtijevaju "ojačane Ujedinjene nacije" koje mogu "upravljati izazovima i krizama s kojima se čovječanstvo suočava u skladu sa zajedničkim interesima čovječanstva".

Gyong je opisao najvažnije pitanje kao transformaciju UN-a u organizaciju koja pripada svima, koja će, kako je rekao, „biti vjerna ciljevima i principima sadržanim u Povelji i osigurati svoju potpunu nepristrasnost i objektivnost protiv proizvoljnih djelovanja antimirovnih snaga koje zloupotrebljavaju UN kao alat za unapređenje svoje hegemonističke strategije.“

Naglasio je da UN više ne bi trebao biti predmet zlokobnih političkih ciljeva određenih snaga. Organizacija bi trebala čvrsto učvrstiti svoj autoritet i budućnost promovirajući jednakost i saradnju među nezavisnim državama.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Sjeverne Koreje nastavio je: „Sada je vrijeme da UN poduzme reforme; ne reforme koje se vrte oko određenih zemalja, već reforme usmjerene na demokratizaciju UN-a u pravom smislu te riječi, kako bi organizacija mogla odražavati stavove i interese svih članica na uravnotežen i ravnopravan način.“

Kraj ere nametanja volje jedne zemlje svijetu

Napomenuo je: "Prošli su dani kada je jedna država članica nametala svoju volju ostatku svijeta i dominirala međunarodnom političkom arenom. Umjesto toga, multilateralizam i multipolarizacija zasnovani na pravdi i pravičnosti pojavili su se kao neizbježan ideal i trend u sadašnjoj eri."

Sjevernokorejski zvaničnik je o napetostima na Korejskom poluostrvu rekao: "Ova regija i okolna područja, posebno zbog kontinuiranog neprijateljstva s Pjongjangom i eskalacije vojne konfrontacije Sjedinjenih Država i njihovih saveznika, suočavaju se s teškom nestabilnošću i eskalacijom napetosti na drugačijem nivou nego prošle godine."

Dodao je: "Sjedinjene Države transformišu trilateralni vojni savez Sjedinjenih Država, Japana i Južne Koreje u agresivniji i neprijateljskiji vojni blok nuklearne prirode." Sjedinjene Države, u saradnji sa svojim saveznicima, sistematski usavršavaju i ažuriraju scenarije nuklearnog rata protiv Demokratske Narodne Republike Koreje, kao i jačaju i poboljšavaju svoje operativne sposobnosti kroz razne provokativne ratne igre i razvoj vojnih kapaciteta.

Sjevernokorejski diplomata je nastavio: „Sjedinjene Američke Države, dok raspoređuju različitu vojnu opremu, uključujući najnovije rakete i dronove, na Korejskom poluostrvu i u okolnim područjima, podržavaju i ohrabruju ambiciju Seula da nabavi podmornice na nuklearni pogon. Ovaj trenutni vojni pristup dodatno pogoršava već krhku sigurnosnu situaciju u regiji.“

Govoreći o agresivnoj politici Tokija koja se intenzivirala pod novom vladom, dodao je: „S druge strane, Japan, koji je, kao ratni zločinac prve klase, nanio bezbroj patnji i katastrofa čovječanstvu u prošlom stoljeću, iskorištava trenutna previranja na međunarodnoj sceni.“ Sa neviđenom odlučnošću, zemlja je ubrzala svoje napore u ponovnom naoružavanju, uključujući reviziju svog pacifističkog ustava, napuštanje doktrine „isključive odbrane“, reformu svoje vojne strukture i proširenje svojih oružanih kapaciteta. Takve mjere bacile su zloslutnu sjenu rata na cijelu regiju.