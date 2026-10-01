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Uništen teroristički tim u Zahedanu

1 oktobar 2026 - 23:09
News ID: 1872663
Uništen teroristički tim u Zahedanu

ABNA24: Štab Kudsa IRGC-a objavio je uništenje terorističkog tima u području Manzil Ab u Zahedanu i objavio da je ubijeno 6 članova ove terorističke grupe.

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), štab Kudsa IRGC-a objavio je u saopštenju: Jutros je, na osnovu javnog izvještaja i nakon utvrđivanja tačnih obavještajnih podataka, identifikovan i pogođen teroristički tim koji je namjeravao izvršiti terorističke operacije u tom području.

U saopštenju se nastavlja: U ovom sukobu koji se dogodio u području Manzil Ab u Zahedanu s terorističkom grupom, ubijeno je 6 članova ove takfirijske terorističke grupe, a od njih je otkriven i zaplijenjen niz eksplozivnih paketa.

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